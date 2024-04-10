Остін застеріг Україну від ударів по російських НПЗ: міністр оборони США пояснив причину
Голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що атаки України на російські нафтопереробні заводи можуть вплинути на глобальні енергетичні ринки. Він порадив українцям зосередитись на інших цілях
Про це повідомляє Bloomberg.
"Такі атаки можуть впливати на глобальну енергетичну ситуацію. Україні краще бити по тактичних та оперативних цілях, що можуть вплинути безпосередньо на бій", - сказав Остін.
Він також закликав Конгрес схвалити додаткову військову допомогу Україні і підкреслив, що така допомога сприятиме також збільшенню оборонного виробництва у самих Сполучених Штатах, ці гроші сприятимуть роботі оборонної промисловості.
Коментарі очільника Пентагону засудив сенатор-республіканець Том Коттон, який звинуватив Білий дім в перешкоджанні ефективним діям України через політичні міркування.
"Думаю, що адміністрація Байдена не хоче, аби ціни на газ підвищувалися в рік виборів", - заявив він.
За даними видання, адміністрація Байдена присвячує багато уваги боротьбі з інфляцією, включно із цінами на бензин для американських споживачів.
- Вранці 2 квітня влада суб'єкта Росії республіки Татарстан, яка розташована за понад 1000 км від України, заявила про атаку дронів на підприємства в Єлабузі та Нижньокамську, внаслідок чого нібито були постраждалі. Згодом підтвердили, що головне управління розвідки Міноборони України атакувало завод зі збірки російських ударних БПЛА Shahed-136/131 і нафтопереробний комплекс у Нижньокамську
- Напередодні міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що у 2024 році Україна збільшила виробництво ударних безпілотників далекої дії у десять разів порівняно з показниками минулого року. Тепер Україна має дрони, які можуть пролетіти понад 1000 км
- 4 квітня, журналістам Reuters представник НАТО на умовах анонімності заявив, що удари по російських нафтопереробних заводах могли вивести з ладу понад 15% виробничих російських потужностей
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