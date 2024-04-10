Остін застеріг Україну від ударів по російських НПЗ: міністр оборони США пояснив причину

Про це повідомляє Bloomberg.

"Такі атаки можуть впливати на глобальну енергетичну ситуацію. Україні краще бити по тактичних та оперативних цілях, що можуть вплинути безпосередньо на бій", - сказав Остін.

Він також закликав Конгрес схвалити додаткову військову допомогу Україні і підкреслив, що така допомога сприятиме також збільшенню оборонного виробництва у самих Сполучених Штатах, ці гроші сприятимуть роботі оборонної промисловості.

Коментарі очільника Пентагону засудив сенатор-республіканець Том Коттон, який звинуватив Білий дім в перешкоджанні ефективним діям України через політичні міркування.

"Думаю, що адміністрація Байдена не хоче, аби ціни на газ підвищувалися в рік виборів", - заявив він.

За даними видання, адміністрація Байдена присвячує багато уваги боротьбі з інфляцією, включно із цінами на бензин для американських споживачів.