Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Остін застеріг Україну від ударів по російських НПЗ: міністр оборони США пояснив причину

Остін застеріг Україну від ударів по російських НПЗ: міністр оборони США пояснив причину

10 квітня, 2024 середа
03:14
Війна з Росією Ллойд Остін

Голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що атаки України на російські нафтопереробні заводи можуть вплинути на глобальні енергетичні ринки. Він порадив українцям зосередитись на інших цілях

Про це повідомляє Bloomberg.

"Такі атаки можуть впливати на глобальну енергетичну ситуацію. Україні краще бити по тактичних та оперативних цілях, що можуть вплинути безпосередньо на бій", - сказав Остін.

Він також закликав Конгрес схвалити додаткову військову допомогу Україні і підкреслив, що така допомога сприятиме також збільшенню оборонного виробництва у самих Сполучених Штатах, ці гроші сприятимуть роботі оборонної промисловості.

Коментарі очільника Пентагону засудив сенатор-республіканець Том Коттон, який звинуватив Білий дім в перешкоджанні ефективним діям України через політичні міркування.

"Думаю, що адміністрація Байдена не хоче, аби ціни на газ підвищувалися в рік виборів", - заявив він.

За даними видання, адміністрація Байдена присвячує багато уваги боротьбі з інфляцією, включно із цінами на бензин для американських споживачів.

  • Вранці 2 квітня влада суб'єкта Росії республіки Татарстан, яка розташована за понад 1000 км від України, заявила про атаку дронів на підприємства в Єлабузі та Нижньокамську, внаслідок чого нібито були постраждалі. Згодом підтвердили, що головне управління розвідки Міноборони України атакувало завод зі збірки російських ударних БПЛА Shahed-136/131 і нафтопереробний комплекс у Нижньокамську
  • Напередодні міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що у 2024 році Україна збільшила виробництво ударних безпілотників далекої дії у десять разів порівняно з показниками минулого року. Тепер Україна має дрони, які можуть пролетіти понад 1000 км
  •  4 квітня, журналістам Reuters представник НАТО на умовах анонімності заявив, що удари по російських нафтопереробних заводах могли вивести з ладу понад 15% виробничих російських потужностей
Теги:
Світ
Економіка
Україна
Росія
Пентагон
нафта
США
Ллойд Остін
нафтобаза
Світ про Україну
Читайте також:
Олександр Шовковський
8 квітня, 2024 понедiлок
Шовковський став на захист голкіпера "Динамо", який грубо помилився у матчі з ЛНЗ
На фото: співак Nemo
8 квітня, 2024 понедiлок
Уперше в історії Євробачення може виграти небінарна персона
Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
9 квітня, 2024 вiвторок
Росія вночі атакувала "шахедами" Україну: на Одещині і Львівщині впали уламки
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.87
    Купівля 38.87
    Продаж 39.35
  • EUR
    Купівля 42.16
    Продаж 42.86
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
10 квітня
04:29
Девід Кемерон
Кемерон не зміг переконати Трампа розблокувати військову допомогу Україні, - ЗМІ
03:59
міністр оборони США Ллойд Остін
Підтримка України з боку Конгресу є надзвичайно важливою, ніж будь-коли, - Остін
03:52
Оновлено
шахед
РФ запускала "шахеди" з моря по півдню України в ніч на 10 квітня: на Миколаївщині чули вибухи
03:43
Жителі Дружби на Сумщині просять Верховну Раду повернути населеному пункту історичну назву
02:04
MIM-23 Hawk
У США погодили екстрений продаж Україні запчастин для систем ППО Hawk на суму $138 млн
01:27
росія - китай
"Ми не бачили жодних доказів": США не можуть підтвердити пряму військову підтримку РФ з боку Китаю
01:09
Оновлено
Москва, теракт у ТРЦ "Крокус"
Росія звинуватила українську нафтогазову компанію у причетності до теракту в "Крокусі": Білий дім відреагував
00:56
Оновлено
військовий квиток, мобілізація
Комітет ВР виключив питання демобілізації із законопроєкту про мобілізацію, його розглянуть окремо
00:33
Аріна Літвінова
"Схеми": суддя ОАСК Літвінова має громадянство Росії
00:06
Філ Фоден (ліворуч) і Вінісіус Жуніор, Реал, Манчестер Сіті, Ліга чемпіонів
"Реал" і "Манчестер Сіті" зіграли внічию, "Баварія" втратила перемогу над "Арсеналом" у Лізі чемпіонів
2024, вiвторок
9 квітня
23:46
Президент України Володимир Зеленський
"Зеленський сам вирішує, які ЗМІ та месенджери поширюють більш "правильну" інформацію": російські фейки і маніпуляції за 9 квітня
23:46
Оновлено
Іскандер-М
Росія завдала ударів по Одещині з Криму, над морем знищили 2 ракети
23:32
МЗС України
У МЗС закликали світ засудити чергові російські провокації на ЗАЕС
22:59
Дональд Трамп
Зеленський розповів, що Трампа запрошували приїхати в Україну, він не проти
22:56
ЄС
У ЄС розпочали роботу над 14-м пакетом санкцій проти Росії, - віцепрезидент Єврокомісії Домбровскіс
22:51
Оновлено
ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини
Депутат облради Лишенко заявив, що росіянам вдалося прорватися в Роботине. У 65-й ОМБр прокоментували
22:34
Володимир Зеленський
"Ми обов'язково переможемо": Зеленський заявив, що Україна має план нового контрнаступу
22:20
Сі Цзіньпін літак
Сі Цзіньпін планує відвідати в травні кілька країн Європи, зокрема Угорщину, - ЗМІ
22:14
Ллойд Остін
"Якщо Кремль переможе, це підбадьорить інших агресорів": Остін закликав проголосувати за допомогу Україні
22:00
Ексклюзив
Володимир Зеленський
Зеленський може накласти вето на закон про мобілізацію, - політолог Рейтерович
21:50
зниклі безвісти
У березні Росія вбила або поранила вдвічі більше українських дітей, ніж у лютому, - ООН
21:32
Анна Марер і Розмарі Видлер-Валті, члени швейцарської жіночої групи похилого віку «Жінки похилого віку за захист клімату»
Група літніх швейцарок виграла в ЄСПЛ у "кліматичній справі" проти влади
21:17
лауреат Нобелівської премії Пітер Хіггс
У віці 94 років помер Нобелівський лауреат Хіггс, який передбачив існування елементарної частинки бозона
20:44
Аналітика
Сергій Згурець
Ворог намагається просуватися, аби створити кліщі з півночі та півдня від Часового Яру. Колонка Сергія Згурця
20:27
Чарльз ІІІ, банкноти
Перші банкноти із зображенням короля Чарльза ІІІ: банк Англії вручив купюри монарху
20:03
Крістіан Шевченко та Андрій Шевченко
Тренер збірної України дав несподівану характеристику сину Шевченка
20:03
OPINION
Ігор Гулик
Рейтинг Зеленського: власний сир у чужій пастці
19:56
Протягом доби Сили оборони відбили 60 російських атак, найбільше - на Бахмутському та Новопавлівському напрямках
19:27
Оновлено
Ракета
Росіяни вдарили КАБами по центру Харкова: є постраждалі
19:11
Рубен Аморім
"Ліверпуль" знайшов заміну культовому тренеру Клоппу
19:01
Начальника Солом'янського ТЦК понизили в посаді після інциденту з повісткою для журналіста "Слідство.інфо"
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 776 дня війни: ГУР безпілотниками атакувало навчальний авіаційний центр у Воронезькій області РФ, а Німеччина поставить Україні ще 20 БМП Marder
18:58
Брати Суркіси
Верховний Суд відмовив Суркісам у справі про стягнення $350 млн із ПриватБанку
18:57
Ексклюзив
Володимир Путін
Після смерті Путіна РФ не отямиться, - експерт Українського інституту майбутнього Громенко
18:45
тюрма, латиноамериканці
Розвідка РФ звинуватила США у вербуванні ув'язнених "головорізів з наркокартелів Мексики та Колумбії" для відправки в Україну
18:23
ЗАЕС
Росіяни в соцмережах шукають персонал для роботи на ЗАЕС, - Юсов
18:20
Інфографіка
"Шахтар" - "Рух" 3:1 (7 квітня 2024 року)
УПЛ: який вигляд має турнірна таблиця після 23-го туру
18:14
Огляд
Пошук роботи в країнах ЄС
Які країни ЄС кращі для працевлаштування українців та як знайти роботу за кордоном
18:10
Ексклюзив
ракетний корабель РФ "Сєрпухов"
У ворога є можливість перекинути кораблі класу "Буян-М" з Балтики, - Defence Express
18:08
На фото: Антон Птушкін
Випередила "20 днів у Маріуполі": документалка Антона Птушкіна встановила рекорд касових зборів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV