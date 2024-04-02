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За понад 1000 км від України: у РФ дрони вдарили по заводу з виробництва "шахедів", ЗМІ повідомили про операцію ГУР

2 квітня, 2024 вiвторок
09:34
Війна з Росією Наслідки атаки підприємств у Татарстані,

Уранці 2 квітня влада суб'єкта Росії республіки Татарстан, яка розташована за понад 1000 км від України, заявила про атаку дронів на підприємства в Єлабузі та Нижньокамську, внаслідок чого буцімто є постраждалі. Повідомляється, що ГУР атакувало завод зі збірки російських ударних БПЛА Shahed-136/131

Про це повідомили джерела у ГУР українським виданням "РБК-Україна", hromadske і OBOZ.UA.

Зазначається, що у Татарстані під атаку потрапив завод зі збірки дронів-камікадзе "шахед", які росіяни маркують під "Герань-2". За даними ЗМІ, цю операцію провело Головне управління розвідки Міноборони України.

Також джерело зазначає, що внаслідок удару є значні руйнування виробничих потужностей.

вдарили по заводу з виробництва "шахедів"

Фото: Baza / телеграм


Тим часом влада Татарстану підтверджує атаку безпілотників на підприємства в Єлабузі та Нижньокамську вранці 2 квітня. За їхніми словами, серйозних руйнувань немає, а технологічний процес підприємств не порушений.

Проте в Єлабузі вже відомо про сімох постраждалих внаслідок руйнування приміщення.

Російські пабліки поширюють у соцмережах відео, на якому видно, як безпілотник врізається в будівлю, внаслідок чого стається великий вибух.

Офіційно місцева влада не називає атаковані підприємства. Проте повідомляється, що в Єлабузі пошкоджень зазнав комплекс хостелів, який побудували для працівників особливої економічної зони (ОЕЗ) і студентів місцевого коледжу "Алабуга Політех" у 2022 році.

Прокремлівські ЗМІ стверджують, що один БПЛА вдарив у завод, а два - у гуртожиток.

Окрім заводу "шахедів" дрони атакували Татарстанський нафтопереробний комплекс у Нижньокамську. Як пише тг-канал Baza, дрон потрапив в одну з установок. На НПЗ почалася пожежа.

Варто наголосити, що це перша з початку повномасштабного вторгнення РФ атака безпілотників по території Татарстану, за 1000 км від України.

  • Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров напередодні заявив, що у 2024 році Україна збільшила виробництво ударних безпілотників далекої дії у десять разів порівняно з показниками минулого року. Тепер Україна має дрони, які можуть пролетіти понад 1000 км.
Теги:
Україна
Росія
безпілотник
ГУР
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