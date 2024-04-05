У НАТО вважають, що удари по НПЗ могли вивести з ладу 15% потужностей Росії, – Reuters
Удари по російських нафтопереробних заводах могли вивести з ладу понад 15% виробничих російських потужностей
Про це заявив у четвер, 4 квітня, журналістам Reuters представник НАТО на умовах анонімності.
"З погляду збитків, удари (України по російських НПЗ, – ред.), ймовірно, призвели до збою понад 10% потужностей російського нафтопереробного заводу, можливо, більш ніж 15%. Залежно від масштабу збитків, ремонт може зайняти значний час", – сказав чиновник журналістам.
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Він додав, що в Росії все менше й менше таких типів енергетики та критичної інфраструктури захищені від потенційних ударів.
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