У НАТО вважають, що удари по НПЗ могли вивести з ладу 15% потужностей Росії, – Reuters

Про це заявив у четвер, 4 квітня, журналістам Reuters представник НАТО на умовах анонімності.

"З погляду збитків, удари (України по російських НПЗ, – ред.), ймовірно, призвели до збою понад 10% потужностей російського нафтопереробного заводу, можливо, більш ніж 15%. Залежно від масштабу збитків, ремонт може зайняти значний час", – сказав чиновник журналістам.

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Він додав, що в Росії все менше й менше таких типів енергетики та критичної інфраструктури захищені від потенційних ударів.