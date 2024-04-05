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Головна Війна з Росією У НАТО вважають, що удари по НПЗ могли вивести з ладу 15% потужностей Росії, – Reuters

У НАТО вважають, що удари по НПЗ могли вивести з ладу 15% потужностей Росії, – Reuters

5 квітня, 2024 п'ятниця
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Удари по російських нафтопереробних заводах могли вивести з ладу понад 15% виробничих російських потужностей

Про це заявив у четвер, 4 квітня, журналістам Reuters представник НАТО на умовах анонімності.

"З погляду збитків, удари (України по російських НПЗ, – ред.), ймовірно, призвели до збою понад 10% потужностей російського нафтопереробного заводу, можливо, більш ніж 15%. Залежно від масштабу збитків, ремонт може зайняти значний час", – сказав чиновник журналістам.

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Він додав, що в Росії все менше й менше таких типів енергетики та критичної інфраструктури захищені від потенційних ударів.

  • Вранці 2 квітня влада суб'єкта Росії республіки Татарстан, яка розташована за понад 1000 км від України, заявила про атаку дронів на підприємства в Єлабузі та Нижньокамську, внаслідок чого нібито були постраждалі. Згодом підтвердили, що головне управління розвідки Міноборони України атакувало завод зі збірки російських ударних БПЛА Shahed-136/131 і нафтопереробний комплекс у Нижньокамську
  • Напередодні міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що у 2024 році Україна збільшила виробництво ударних безпілотників далекої дії у десять разів порівняно з показниками минулого року. Тепер Україна має дрони, які можуть пролетіти понад 1000 км
Теги:
Світ
Україна
Росія
нафта
безпілотник
НАТО
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