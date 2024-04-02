"Ймовірно, проблеми з ППО більші, ніж ми могли уявити": Defence Express про БПЛА-атаку по виробництву "шахедів" та НПЗ

Про це він розповів у етері телеканалу "Еспресо".

"Сам факт виконання сьогоднішньої атаки показує, що можливо, саме в глибині території РФ, у росіян з ППО проблеми більші, ніж ми могли уявити. На жаль, про Татарстан доречно говорити не в тому контексті, що це поневолена республіка РФ. Це дуже крупний військово-промисловий, воєнний вузол. У Казані є центральне танкове училище для армії РФ, авіаційний завод, де будують бомбардувальники Ту-160М і можуть ремонтувати Ту-22М3. Якщо геолокувати безпосереднє місце влучання, то приблизно за 20 км розташований завод "КамАЗ", і за 25 км - одна зі стратегічно важливих гідроелектростанцій РФ. Здавалося, що важливий вузол, який би мав охоронятися системою ППО, не гірше Москви. Але схоже, він ніяк не охоронявся", - зазначив Киричевський.

Також цілком ймовірно, що українські планувальники таких атак знайшли спосіб, як щільно обходити систему ППО РФ, яка переважно зосереджена саме на фронті, сказав він.

"ППО їздить на колесах. Ми тут бачимо доволі крупну повітряну ціль, в нашому виконанні, яка може взяти дуже крупне бойове навантаження. Навряд чи там є можливості маневрувати так само, як це може робити інтенсивно якась крилата ракета будь-якого типу. Відповідно, це якраз демонструє, що наші планувальники могли знайти спосіб, як обійти систему ППО РФ. Переважно система ППО росіян зосереджена на фронті. Росіяни самі визнали, що вони буквально сплагіатили нашу систему мобільних вогневих груп і запровадили в себе. Вони вирішили збивати наші дрони так, як це роблять українські військові, збиваючи російські “шахеди”. Тобто можливо, глибина їхніх проблем із засобами ППО навіть більша, ніж можна оцінити", - резюмував Киричевський.