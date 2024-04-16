"Російські НПЗ - легітимна ціль": скоріш за все у ПАРЄ проголосують за резолюцію, - кореспондентка Висоцька

Про це розповіла кореспондентка Еспресо Тетяна Висоцька в етері телеканалу "Еспресо".

"Завтра буде дуже гарна новина. Російські НПЗ є легітимними цілями у війні Росії проти України. Цей текст, це навіть не поправка, запропонована українською делегацією. Це частина тексту резолюції, яка завтра виноситься на голосування. Поки що немає жодної поправки, яка б пропонувала цю частину вилучити з тексту. Тобто, скоріш за все, це буде проголосовано завтра", - заявила Висоцька.

Ймовірно, рівень критики з боку Заходу, щодо українських атак по російських НПЗ, після резолюції Ради Європи знизиться, каже кореспондентка.

"Рада Європи власне, це свого роду "страж" прав людини і всього верховенства права у світі. Якщо Рада Європи говорить, що згідно з міжнародним гуманітарним правом атакувати російські нафтопереробні заводи Україна може, і це легітимно, то всі інші держави можуть тільки погодитися з цим. Також в цій резолюції Рада Європи буде закликати посилити санкції проти російської нафтовидобувної і газової галузі, щоб Росія могла менше виробляти скрапленого газу, менше продавати його за кордон. Тоді РФ матиме менше грошей на війну проти України", - додала Висоцька.