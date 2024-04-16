Підтримка відновлення України за рахунок активів РФ: ПАРЄ одноголосно ухвалила резолюцію

За резолюцію проголосували 134 учасники засідання, проти - жоден, передає Укрінформ.

"Оскільки щойно створений Реєстр збитків розпочинає трудомісткий процес реєстрації українських збитків для міжнародної претензійної процедури, країни, які заморозили російські активи, повинні передати ці активи до міжнародного компенсаційного фонду. Для ефективної реалізації процедури слід створити міжнародну комісію, яка розглядатиме претензії щодо відшкодування збитків, зафіксованих у реєстрі", - йдеться в тексті документа.

У міжнародному компенсаційному фонді планується розмістити всі активи РФ, що перебувають у державах-членах Ради Європи та державах, що не є членами Ради Європи, на принципах прозорості, підзвітності та справедливості при розподілі коштів.

Резолюція закликає до створення неупередженої та ефективної міжнародної комісії для розгляду позовів України та постраждалих суб'єктів щодо відшкодування шкоди, завданої агресією Російської Федерації.

ПАРЄ також заохочує спільні зусилля між державами-членами, міжнародними організаціями та всіма відповідними зацікавленими сторонами з метою прискорення процесу відновлення та забезпечення повної компенсації за багатогранну шкоду, заподіяну агресивною війною РФ.

Що відомо про Міжнародний реєстр збитків

17 травня 2023 року на саміті Ради Європи підписали декларацію про створення Міжнародного реєстру збитків для України. Відтоді 43 країни та Європейський Союз приєдналися або заявили про намір приєднатися до реєстру.

Реєстр збитків створено як міжурядову інституцію співпраці, яка діятиме в межах Ради Європи, але базується в Гаазі. Для спрощення збору інформації реєстр матиме офіс в Україні. Діяльність реєстру стане першою складовою майбутнього міжнародного механізму компенсації.

За результатами дослідження Київської школи економіки, станом на кінець травня 2023 року через повномасштабне вторгнення Росії житловий фонд України зазнав збитків у розмірі понад $54 млрд.

У червні виконавчим директором реєстру збитків призначили засновника і партнера юридичної фірми "Астерс", члена дорадчої ради Школи права Українського католицького університету Маркіяна Ключковського.

У серпні 2023 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна збирає дані про завдані Росією збитки для Міжнародного реєстру. За його словами, це черговий крок до створення механізму компенсації.

2 квітня 2024 року Реєстр збитків почав приймати заяви через Дію.