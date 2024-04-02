Міжнародний реєстр збитків почав приймати заяви через Дію: як подати

Про це повідомляється у Telegram-каналі Мінцифри та написав віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Дані з реєстру стануть основою для майбутніх репарацій. Зазначається, що цей процес є досить тривалим, тому нині разом з Мінʼюстом іпартнерами триває робота над пришвидшенням запуску механізму компенсацій.

На першому етапі приймаються заяви про пошкодження чи руйнування: приватних будинків, квартир, дачних будинків, садових будинків та інших житлових приміщень.

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Для подання заяви треба бути власником майна та мати Акт про обстеження від місцевої влади. Щоб скористатися сервісом необхідно оновити застосунок.

Згодом заяви зможуть подати інші власники зруйнованого чи пошкодженого майна, зокрема ті, чия нерухомість розташована на тимчасово окупованих територіях.

"Далі буде можливість подавати заяви в реєстр про вимушене переміщення, шкоду життю, здоровʼю, тортури та сексуальне насильство. Потім скарги зможе подавати бізнес і держава", - написав Михайло Федоров.

Що відомо про Міжнародний реєстр збитків

17 травня 2023 року на саміті Ради Європи підписали декларацію про створення реєстру збитків для України. Відтоді 43 країни та Європейський Союз приєдналися або заявили про намір приєднатися до реєстру.

Реєстр збитків створено як міжурядову інституцію співпраці, яка діятиме в межах Ради Європи, але базується в Гаазі. Для спрощення збору інформації реєстр матиме офіс в Україні. Діяльність реєстру стане першою складовою майбутнього міжнародного механізму компенсації.

За результатами дослідження Київської школи економіки, станом на кінець травня 2023 року через повномасштабне вторгнення Росії житловий фонд України зазнав збитків у розмірі понад $54 млрд.

У червні виконавчим директором реєстру збитків призначили засновника і партнера юридичної фірми "Астерс", члена дорадчої ради Школи права Українського католицького університету Маркіяна Ключковського.

У серпні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна збирає дані про завдані Росією збитки для Міжнародного реєстру. За його словами, це черговий крок до створення механізму компенсації.

Як зазначив у листопаді Шмигаль, він очікує, що Реєстр збитків, завданих Росією, запрацює в першому кварталі 2024-го.

21 березня у ВР повідомили, що у квітні українці, які мають пошкоджене чи зруйноване внаслідок війни житло, зможуть звертатися в Міжнародний реєстр збитків із заявами.

25 березня повідомлялося, що українці матимуть можливість подавати заяви про пошкоджене житло у в Міжнародний реєстр збитків в декілька кліків через застосунок "Дія".

27 березня повідомлялось, що Міжнародний реєстр збитків від російської агресії розпочне приймати заявки 2 квітня 2024 року.