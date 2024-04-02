Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Міжнародний реєстр збитків почав приймати заяви через Дію: як подати

Міжнародний реєстр збитків почав приймати заяви через Дію: як подати

2 квітня, 2024 вiвторок
14:34
Війна з Росією руйнування

У вівторок, 2 квітня, стартував перший етап подання заяв у Міжнародний реєстр збитків від російської агресії у Дії. Звернутися можуть українці, чиє майно було пошкоджене чи зруйноване

Про це повідомляється у Telegram-каналі Мінцифри та написав віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Дані з реєстру стануть основою для майбутніх репарацій. Зазначається, що цей процес є досить тривалим, тому нині разом з Мінʼюстом іпартнерами триває робота над пришвидшенням запуску механізму компенсацій.

На першому етапі приймаються заяви про пошкодження чи руйнування: приватних будинків, квартир, дачних будинків, садових будинків та інших житлових приміщень.

Читайте також: Міжнародний реєстр збитків. Як і коли українці, що постраждали від російської агресії, отримають компенсацію.

Для подання заяви треба бути власником майна та мати Акт про обстеження від місцевої влади. Щоб скористатися сервісом необхідно оновити застосунок.

Згодом заяви зможуть подати інші власники зруйнованого чи пошкодженого майна, зокрема ті, чия нерухомість розташована на тимчасово окупованих територіях.

"Далі буде можливість подавати заяви в реєстр про вимушене переміщення, шкоду життю, здоровʼю, тортури та сексуальне насильство. Потім скарги зможе подавати бізнес і держава", - написав Михайло Федоров. 

Що відомо про Міжнародний реєстр збитків

17 травня 2023 року на саміті Ради Європи підписали декларацію про створення реєстру збитків для України. Відтоді 43 країни та Європейський Союз приєдналися або заявили про намір приєднатися до реєстру.

Реєстр збитків створено як міжурядову інституцію співпраці, яка діятиме в межах Ради Європи, але базується в Гаазі. Для спрощення збору інформації реєстр матиме офіс в Україні. Діяльність реєстру стане першою складовою майбутнього міжнародного механізму компенсації. 

За результатами дослідження Київської школи економіки, станом на кінець травня 2023 року через повномасштабне вторгнення Росії житловий фонд України зазнав збитків у розмірі понад $54 млрд.

У червні виконавчим директором реєстру збитків призначили засновника і партнера юридичної фірми "Астерс", члена дорадчої ради Школи права Українського католицького університету Маркіяна Ключковського.

У серпні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна збирає дані про завдані Росією збитки для Міжнародного реєстру. За його словами, це черговий крок до створення механізму компенсації.

Як зазначив у листопаді Шмигаль, він очікує, що Реєстр збитків, завданих Росією, запрацює в першому кварталі 2024-го.

21 березня у ВР повідомили, що у квітні українці, які мають пошкоджене чи зруйноване внаслідок війни житло, зможуть звертатися в Міжнародний реєстр збитків із заявами.

25 березня повідомлялося, що українці матимуть можливість подавати заяви про пошкоджене житло у в Міжнародний реєстр збитків в декілька кліків через застосунок "Дія".

27 березня повідомлялось, що Міжнародний реєстр збитків від російської агресії розпочне приймати заявки 2 квітня 2024 року.

Теги:
Суспільство
Україна
Дія
воєнні злочини Росії
відбудова України
Читайте також:
Олексій Петров
Автор Олексій Петров
1 квітня, 2024 понедiлок
Пʼять років керівництва невігласів
КНДР ракета
2 квітня, 2024 вiвторок
КНДР втретє цьогоріч запустила балістичну ракету, Японія висловила протест
На Львівщині відремонтували ще один гуртожиток для майже 70 переселенців
1 квітня, 2024 понедiлок
Уряд заборонив виселяти вразливі категорії ВПО із житла для тимчасового проживання
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.06
    Купівля 39.06
    Продаж 39.57
  • EUR
    Купівля 42.1
    Продаж 42.89
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
2 квітня
14:55
Херсонщина війна з росією
У Херсоні майже не залишилося вцілілих багатоповерхівок, – Прокудін
14:50
Еміне Джапарова
Уряд звільнив першу заступницю очільника МЗС Джапарову
14:50
В Україні повідомили про підозру гендиректору підприємства РФ, яке виробляє ракети Х-101
14:41
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:32
Вулиця Єніна та в'їзд Джуса: в Харкові перейменували 18 топонімів
14:21
війна з росією нафта безпілотник
Атаки на НПЗ більш чутливі для РФ, аніж санкції, - CNN
14:10
Ботсвана слони
Через ініціативу "зелених" Ботсвана погрожує подарувати Німеччині 20 тис. слонів
14:08
На фото: Олександр Скічко
Дружина шоумена й ексчиновника Скічка зізналася, що він живе на дві країни
14:06
OPINION
Ростислав Демчук
Корупційний скандал у Європарламенті розгоряється не на жарт
13:50
Астрологія
Серед українців 35% вірять в астрологію, 25% – в екстрасенсорні здібності, - опитування КМІС
13:47
Оновлено
Поліцейські працюють у загальноосвітній школі Viertola у Вантаа, Фінляндія, 2 квітня 2024 року
У школі Фінляндії 12-річний учень влаштував стрілянину: загинула дитина, ще двох поранено
13:34
ДБР викрило посадовців Держпродспоживслужби
Організували схему поборів з експортерів "зернового коридору": ДБР викрило посадовців Держпродспоживслужби
13:32
Оновлено
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр закордонних справ Нідерландів Ханке Брюінс Слот
Кулеба про спецтрибунал для РФ: "Єдине питання, в якому немає прогресу"
13:19
Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон довелося оголосити про рак через загрозу витоку інформації, - Кенсінгтонський палац
13:16
Лукашенко
Лукашенко заявив, що Білорусь готується до війни
13:15
TikTok
В Україні можуть заблокувати TikTok: нардеп Юрчишин розповів, що для цього потрібно
13:10
ракети Taurus
Цей уряд може стати розумнішим, - німецька опозиція заявила, що все ще бачить можливість поставок Taurus в Україну
13:03
військовий квиток, мобілізація
У поліції розповіли, як сприяють ТЦК у пошуку ухилянтів
12:57
Синоптикиня Наталка Діденко попередила про похолодання та дощі 3 квітня
12:49
білоруські військові
Білорусь розпочала військові навчання біля кордонів з Україною, Польщею і Литвою
12:46
штучний інтелект
Велика Британія та США підписали першу в історії угоду про спільне тестування штучного інтелекту
12:37
Президент України Володимир Зеленський
"Зеленський є нелегітимним главою України": добірка фейків і маніпуляцій світових ЗМІ за 2 квітня
12:36
Джоан Роулінґ
"Чекаю на арешт": Роулінг обурилась через новий закон про трансгендерів у Шотландії
12:33
укриття
Кошти на облаштування шкільних укриттів в Україні розподілятимуть по-новому: що зміниться
12:31
війна з росією Литва Україна пропаганда гібридна війна
У РФ повідомили, начебто вилучили на кордоні з Латвією ікони з вибухівкою, які везли з України
12:09
Філіппіни
На Філіппінах через аномальну спеку оголосили про тимчасове закриття шкіл
12:05
OPINION
Олексій Голобуцький
Москва скаржиться на злобного Малюка
12:05
Ексклюзив
Казино
Під час війни діяльність онлайн-казино має бути жорстко обмежена, - економіст Несходовський
12:02
російський гвинтокрил Мі-24
У невизнаній Абхазії розбився військовий вертоліт: екіпаж вижив
12:02
вугілля порт
З початку року обсяги видобутку вугілля на держшахтах України зросли на понад 24%
12:00
Інтерв’ю
72 ОМБр Олександр Вдовиченко
Екскомандир 72 ОМБр Олександр Вдовиченко про можливий наступ на Київ: Такого, як було 24 лютого, вже тисяча відсотків не буде
11:53
Росіяни перекинули нові системи ППО для захисту Кримського моста, - "Атеш"
11:36
Оновлено
Севастополь
У Севастополі вночі прогриміли вибухи та зникло світло: ЗМІ пишуть, що ГУР підірвало електропідстанцію
11:35
боєприпаси 155 мм
Німеччина надасть Україні 180 тис. артснарядів у рамках чеської ініціативи
11:31
Педро Санчес
Прем'єр Іспанії припустив, що невдовзі в ЄС буде "критична маса" держав, які визнають Палестину, - ЗМІ
11:26
відключення електроенергії
РФ атакувала дроном підстанцію на Кіровоградщині: ситуація в енергосистемі станом на 2 квітня
11:18
На фото: Джейк Джилленгол та Конор Макгрегор
"Будинок на дорозі" з Джейком Джилленголом та Конором Макгрегором став найпопулярнішим дебютом Amazon у світі
11:17
викрито організовану групу на чолі з ексрадником ОП Шилом
Заволоділи 94,8 млн грн Укрзалізниці: викрито організовану групу на чолі з ексрадником ОП Шилом
11:11
Оновлено
Ентоні Блінкен
Блінкен прибув до Франції: обговорить з Макроном підтримку України та війну в Газі
11:09
Google видалить записи з особистими даними користувачів через звинувачення в незаконному стеженні
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV