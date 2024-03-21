Від квітня українці зможуть звертатися в міжнародний Реєстр збитків із заявами про пошкоджене житло

Про це повідомили у Верховній Раді України.

"На початку березня Рада Реєстру затвердила правила прийняття заяв, і вже з квітня цього року українці, які мають пошкоджене чи зруйноване житлове майно, зможуть звертатися до цього Реєстру збитків із відповідними заявами та доказами", - заявив голова Комітету правової політики Денис Маслов.

Міжнародний Реєстр збитків, завданих війною Росії проти України - це перший елемент трискладового повноцінного компенсаційного механізму. Далі має з’явитися Компенсаційна комісія та Фонд, куди будуть надходити кошти для відшкодування. Після внесення заяв до Реєстру Компенсаційна комісія розгляне кожен випадок і визначить розмір відшкодування, а потім із Фонду виділятимуться гроші.

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Що відомо про Міжнародний реєстр збитків

17 травня 2023 року на саміті Ради Європи підписали декларацію про створення реєстру збитків для України. Відтоді 43 країни та Європейський Союз приєдналися або заявили про намір приєднатися до реєстру.

Реєстр збитків створено як міжурядову інституцію співпраці, яка діятиме в межах Ради Європи, але базується в Гаазі. Для спрощення збору інформації реєстр матиме офіс в Україні. Діяльність реєстру стане першою складовою майбутнього міжнародного механізму компенсації.

За результатами дослідження Київської школи економіки, станом на кінець травня 2023 року через повномасштабне вторгнення Росії житловий фонд України зазнав збитків у розмірі понад $54 млрд.

У червні виконавчим директором реєстру збитків призначили засновника і партнера юридичної фірми "Астерс", члена дорадчої ради Школи права Українського католицького університету Маркіяна Ключковського.

У серпні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна збирає дані про завдані Росією збитки для Міжнародного реєстру. За його словами, це черговий крок до створення механізму компенсації.

У листопаді Шмигаль зазначив: вчін очікує, що Реєстр збитків, завданих Росією, запрацює в першому кварталі 2024-го.