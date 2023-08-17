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Україна почала збирати дані для Міжнародного реєстру збитків, завданих агресією РФ

17 серпня, 2023 четвер
20:37
Економіка

Україна збирає дані про завдані Росією збитки для Міжнародного реєстру, створеного у травні на саміті Ради Європи. Це крок до створення механізму компенсації

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Під час наради з Мін'юстом, Мінінфраструктури, Мінреінтеграції заслухав інформацію щодо структури та класифікації заподіяної шкоди, яка буде запропонована міжнародним партнерам. У пріоритеті - людиноцентричний підхід. Завдання - максимально врахувати всі можливі втрати кожного громадянина. У полі зору також збитки економіки, людського капіталу, підприємств. Як на рівні держави, так і на рівні громад", - написав він.

Учасники засідання обговорили функціонування та наповнення відповідних реєстрів, які потім взаємодіятимуть із Міжнародним реєстром збитків.

"За підсумками наради дав необхідні доручення відповідальним міністерствам. Змусимо Росію за все заплатити", - наголосив Шмигаль.

Що відомо про Міжнародний реєстр збитків

У травні на саміті Ради Європи підписали декларацію про створення реєстру збитків для України.

43 країни та Європейський Союз приєдналися або заявили про намір приєднатися до реєстру.

Генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич сказала, що "рішення створити реєстр збитків під егідою Ради Європи є історичним рішенням". За її словами, "це допоможе жертвам зафіксувати їхні збитки та є життєво важливим для будь-якого механізму компенсації. Підтримане дуже великою коаліцією держав-членів і держав, що не є членами, а також ЄС, це одне з перших юридично обов’язкових рішень щодо притягнення Росії до відповідальності за її дії".

Реєстр збитків від російської агресії створено на початковий термін три роки, він діятиме в Нідерландах, а офіс-супутник буде розташовано в Україні.

Новини
Україна
Війна з Росією
Денис Шмигаль
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