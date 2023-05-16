Створено міжнародний реєстр збитків, завданих агресією РФ проти України

Слова Макрона цитує агентство AFP, повідомляє "Європейська правда".

Під час виступу на відкритті саміту Ради Європи французький президент заявив, що організація у вівторок створила "міжнародний реєстр збитків, завданих агресією Росії проти України".

"Рада (Європи – ред.) знову стає на чолі сторони жертв агресії", – підкреслив Макрон, закликавши "всі держави активно долучатись до розробки" реєстру.

Окремо він закликав Раду Європи посприяти створенню ста психологічних центрів, які б допомагали постраждалим у результаті агресії РФ, під егідою Банку розвитку РЄ.

Реєстр збитків від російської агресії діятиме в Нідерландах. У ньому реєструватимуться докази шкоди та позови про відшкодування шкоди або поранень.

Реєстр буде відкритий для фізичних і юридичних осіб, а також для Української держави, включно з регіональними та місцевими органами влади, державними або контрольованими державою підприємствами.

У Міністерстві юстиції України раніше пояснювали, що реєстр збитків стане неодмінною складовою механізму відшкодування збитків, завданих агресією РФ на території України, та його елементів на міжнародному і національному рівнях в зацікавлених державах.