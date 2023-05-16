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Створено міжнародний реєстр збитків, завданих агресією РФ проти України

16 травня, 2023 вiвторок
23:27
Війна з Росією Еммануель Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон на саміті Ради Європи у Рейк’явіку у вівторок оголосив про створення міжнародного реєстру збитків РФ, завданих Україні

Слова Макрона цитує агентство AFP, повідомляє "Європейська правда".

Під час виступу на відкритті саміту Ради Європи французький президент заявив, що організація у вівторок створила "міжнародний реєстр збитків, завданих агресією Росії проти України".

"Рада (Європи – ред.) знову стає на чолі сторони жертв агресії", – підкреслив Макрон, закликавши "всі держави активно долучатись до розробки" реєстру.

Окремо він закликав Раду Європи посприяти створенню ста психологічних центрів, які б допомагали постраждалим у результаті агресії РФ, під егідою Банку розвитку РЄ.

Реєстр збитків від російської агресії діятиме в Нідерландах. У ньому реєструватимуться докази шкоди та позови про відшкодування шкоди або поранень.

Реєстр буде відкритий для фізичних і юридичних осіб, а також для Української держави, включно з регіональними та місцевими органами влади, державними або контрольованими державою підприємствами.

У Міністерстві юстиції України раніше пояснювали, що реєстр збитків стане неодмінною складовою механізму відшкодування збитків, завданих агресією РФ на території України, та його елементів на міжнародному і національному рівнях в зацікавлених державах.

  • Нагадаємо, Зеленський на саміті Ради Європи заявив, що Україні потрібні винищувачі для створення досконалої системи ППО.
  • 4 країни, Велика Британія, Бельгія, Франція й Нідерланди домовились про створення міжнародної коаліції винищувачів для України, яка передбачає навчання українських пілотів, закупівлю винищувачів та боєприпасів.

Економіка
Емманюель Макрон
воєнні злочини Росії
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