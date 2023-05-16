Про це повідомляє "Європейська правда".

Зеленський нагадав, що під час ракетного удару в ніч проти вівторка протиповітряна оборона України збила 100% ракет, запущених Росією. Він підкреслив, що цьому сприяли системи ППО, які західні держави передали Києву.

"Рік тому ми не могли збити більшість ракет терористів, особливо балістичних, і коли я запитую, чи зможемо ми це зробити зараз, чи можемо ми щось зробити, коли ми об'єднані і сповнені рішучості захистити життя, відповідь така: ми, в єдності, викладатимемося на 100% у будь-якій справі", – зазначив голова держави.

Він додав, що територія України велика, й аби результати протиповітряної оборони, подібні до останніх, "стали правилом", нам потрібні додаткові системи ППО та ракети.

"Нам також потрібно більше: винищувачі, без яких жодна система ППО не буде досконалою, і я впевнений, що ми до цього дійдемо. 100% має бути нашим орієнтиром. Ми повинні дати 0% шансів агресору", – наголосив Зеленський.

Відзначимо, Ісландія, яка головує в Комітеті міністрів Ради Європи, організовує саміт глав держав та урядів, який зібрав 46 держав-членів 16-17 травня в Рейк'явіку. Це 4-й саміт Ради Європи з моменту її створення у 1949 році.

Саміт присвячений основним цінностям Ради Європи та підтримці України через конкретні заходи, спрямовані на досягнення справедливості для жертв російської агресії.

Про звернення до учасників саміту також згадав Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні:

"Узяв участь – онлайн – у роботі Саміту Ради Європи, що працює сьогодні в Рейкʼявіку. Усі країни вільної Європи, сильні лідери нашої Європи… Подякував їм за підтримку нашої держави й закликав діяти разом і надалі на 100%, щоб ми були захищені – уся Україна, уся Європа, увесь вільний світ – на 100%. Жодна ракета терористів, жодна гармата терористів і жоден шантаж терористів не повинні загрожувати свободі!"