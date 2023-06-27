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Унаслідок війни РФ в Україні постраждало 8% житлофонду на понад $50 млрд, - дослідження KSE

27 червня, 2023 вiвторок
07:25
Економіка на фото: зруйнована багатоповерхівка

Станом на кінець травня 2023 року через повномасштабне вторгнення Росії житловий фонд України зазнав збитків у розмірі понад $54 млрд

Про це йдеться у результатах дослідження Київської школи економіки.

Йдеться про більше третини від загальних прямих збитків інфраструктури та активів України за даними, що обраховані командою.

З загальної суми $46,6 млрд припадає на руйнування та пошкодження багатоквартирних будинків, а понад $7 млрд - на знищення та пошкодження приватних будинків.

Станом на червень 2023 року понад 163 тисяч об’єктів житлового фонду України були пошкоджені або зруйновані, що складає 8,6% від загальної площі житлового фонду. Найбільші руйнування спостерігалися у Донецькій, Луганській, Харківській, Київській, Миколаївській та Чернігівській областях. У Києві було зруйновано або пошкоджено 454 житлових будинки з сумарними збитками у $734 млн

Фото: КSE

Найбільше зруйнованих та пошкоджених житлових будинків у таких містах як Маріуполь, Харків, Чернігів, Сєверодонецьк, Рубіжне, Бахмут, Мар’їнка, Лисичанськ, Попасна, Ізюм та Волноваха.

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Зокрема у Сєверодонецьку пошкоджено 90% житлового фонду. Дані про збитки житлового фонду містять інформацію станом на травень 2023 року і не враховують прямі втрати внаслідок підриву Каховської ГЕС.

Фото: КSE

Команда проєкту KSE Institute "Росія заплатить" працює над аналізом прямих збитків житловим об’єктам спричинених цією трагедією.

  • 17 травня на саміті Ради Європи підписали декларацію про створення реєстру збитків, завданих агресією РФ.
  • 20 червня кореспондентка Еспресо Тетяна Висоцька зазначила, що за декілька місяців громадяни України зможуть вносити до реєстру збитки та втрати, які вони зазнали від війни.
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