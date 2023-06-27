Унаслідок війни РФ в Україні постраждало 8% житлофонду на понад $50 млрд, - дослідження KSE
Станом на кінець травня 2023 року через повномасштабне вторгнення Росії житловий фонд України зазнав збитків у розмірі понад $54 млрд
Про це йдеться у результатах дослідження Київської школи економіки.
Йдеться про більше третини від загальних прямих збитків інфраструктури та активів України за даними, що обраховані командою.
З загальної суми $46,6 млрд припадає на руйнування та пошкодження багатоквартирних будинків, а понад $7 млрд - на знищення та пошкодження приватних будинків.
Станом на червень 2023 року понад 163 тисяч об’єктів житлового фонду України були пошкоджені або зруйновані, що складає 8,6% від загальної площі житлового фонду. Найбільші руйнування спостерігалися у Донецькій, Луганській, Харківській, Київській, Миколаївській та Чернігівській областях. У Києві було зруйновано або пошкоджено 454 житлових будинки з сумарними збитками у $734 млн
Фото: КSE
Найбільше зруйнованих та пошкоджених житлових будинків у таких містах як Маріуполь, Харків, Чернігів, Сєверодонецьк, Рубіжне, Бахмут, Мар’їнка, Лисичанськ, Попасна, Ізюм та Волноваха.
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Зокрема у Сєверодонецьку пошкоджено 90% житлового фонду. Дані про збитки житлового фонду містять інформацію станом на травень 2023 року і не враховують прямі втрати внаслідок підриву Каховської ГЕС.
Фото: КSE
Команда проєкту KSE Institute "Росія заплатить" працює над аналізом прямих збитків житловим об’єктам спричинених цією трагедією.
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