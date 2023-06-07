Про це заявив ексміністр палива й енергетики України Ігор Плачков у етері Еспресо.

"Я згоден з Укргідроенерго, що відновити Каховську ГЕС. Її можливо тільки відбудувати, тому що був вибух у машинній залі. Абсолютно зруйноване все обладнання: шість турбін, генераторів - зруйнована дамба. Відбудова ГЕС - це роки та, думаю, мільярди євро", - наголосив він.

Ексміністр зауважив, будувати ГЕС з нуля значно легше, адже для відбудови потрібні нестандартні рішення. Утім, вважає Іван Плачков, Україна це зробить.