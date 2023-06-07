Відбудова Каховської ГЕС затягнеться на роки, - ексміністр енергетики Плачков
Відбудова Каховської ГЕС триватиме роками та коштуватиме мільярдів євро
Про це заявив ексміністр палива й енергетики України Ігор Плачков у етері Еспресо.
"Я згоден з Укргідроенерго, що відновити Каховську ГЕС. Її можливо тільки відбудувати, тому що був вибух у машинній залі. Абсолютно зруйноване все обладнання: шість турбін, генераторів - зруйнована дамба. Відбудова ГЕС - це роки та, думаю, мільярди євро", - наголосив він.
Ексміністр зауважив, будувати ГЕС з нуля значно легше, адже для відбудови потрібні нестандартні рішення. Утім, вважає Іван Плачков, Україна це зробить.
- 6 червня підірвали Каховську ГЕС. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів, а президент України скликав екстрене засідання Ради безпеки та оборони, адже затоплення загрожує 80 населеним пунктам.
- Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко зазначив, що окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС, близько 11:00 вода сягне критичного рівня.
- За словами керівниці Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, росіяни підірвали частину конструкції та використовують карту техногенного шантажу для того, щоб тиснути на Сили оборони, тиснути на Україну в цілому, не маючи сил вже більше чекати, звідки ж піде той контрнаступ.
- Про ймовірність підриву ГЕС зсередини також заявляла Наталя Гуменюк. За її словами, підривом Каховської ГЕС загарбники намагаються зупинити контрнаступ ЗСУ.
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