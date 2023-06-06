Підрив Каховської ГЕС відбувся зсередини, - Гуменюк

Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Окупанти здійснили підрив, про який давно натякали та шантажували. Доступ до об'єкта був тільки у росіян. По наслідках руйнувань бачимо, що вибухівка була закладена зсередини й підрив відбувся зсередини. Окупанти підірвали Каховську ГЕС, розраховуючи на те, що це злякає й зупинить контрнаступ Сил оборони України", - підкреслила Гуменюк.

Що відомо про Каховську ГЕС

Російські загарбники захопили головну споруду Північно-Кримського каналу і Каховську ГЕС 24 лютого минулого року.

Каховська ГЕС розташована за 5 км від захопленої росіянами Нової Каховки. Забір води для розблокованого окупантами з початку вторгнення Північно-Кримського каналу проводиться саме в Каховському водосховищі.

Ця ГЕС - нижній й останній за рахунком (шостий) ступінь в каскаді Дніпровських водосховищ. Гідроелектростанція біля Нової Каховки забезпечує річне регулювання стоку Дніпра для того, щоб у південній частині України були електрика і вода.

20 жовтня 2022 року президент України Володимир Зеленський вже попереджав, що Росія готується влаштувати новий масштабний теракт — підірвати дамбу Каховської ГЕС у Херсонській області. Тоді ж він перерахував інші наслідки, якими загрожує підрив Каховської ГЕС та її дамби:

у небезпечній зоні опиняться сотні тисяч мешканців півдня України, які можуть постраждати від спровокованої повені

може бути зруйноване забезпечення водою значної частини півдня України та Криму

російський теракт може залишити Запорізьку атомну станцію без води для охолодження, адже вода для ЗАЕС береться саме з Каховського водосховища

загальні руйнівні екологічні, гуманітарні, техногенні наслідки такого теракту досягнуть масштабів "історичної катастрофи"

Пізніше очільниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова звернулася до херсонців у зв’язку з підготовкою Росією теракту на Каховській ГЕС. Вона публікувала алгоритм дій, які потрібно виконати у випадку підриву дамби водосховища.