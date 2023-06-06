Підрив Каховської ГЕС відбувся зсередини, - Гуменюк
Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України капітан 1-го рангу Наталя Гуменюк зазначила, що підривом Каховської ГЕС, загарбники намагаються зупинити контрнаступ ЗСУ
Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Окупанти здійснили підрив, про який давно натякали та шантажували. Доступ до об'єкта був тільки у росіян. По наслідках руйнувань бачимо, що вибухівка була закладена зсередини й підрив відбувся зсередини. Окупанти підірвали Каховську ГЕС, розраховуючи на те, що це злякає й зупинить контрнаступ Сил оборони України", - підкреслила Гуменюк.
Що відомо про Каховську ГЕС
Російські загарбники захопили головну споруду Північно-Кримського каналу і Каховську ГЕС 24 лютого минулого року.
Каховська ГЕС розташована за 5 км від захопленої росіянами Нової Каховки. Забір води для розблокованого окупантами з початку вторгнення Північно-Кримського каналу проводиться саме в Каховському водосховищі.
Ця ГЕС - нижній й останній за рахунком (шостий) ступінь в каскаді Дніпровських водосховищ. Гідроелектростанція біля Нової Каховки забезпечує річне регулювання стоку Дніпра для того, щоб у південній частині України були електрика і вода.
20 жовтня 2022 року президент України Володимир Зеленський вже попереджав, що Росія готується влаштувати новий масштабний теракт — підірвати дамбу Каховської ГЕС у Херсонській області. Тоді ж він перерахував інші наслідки, якими загрожує підрив Каховської ГЕС та її дамби:
- у небезпечній зоні опиняться сотні тисяч мешканців півдня України, які можуть постраждати від спровокованої повені
- може бути зруйноване забезпечення водою значної частини півдня України та Криму
- російський теракт може залишити Запорізьку атомну станцію без води для охолодження, адже вода для ЗАЕС береться саме з Каховського водосховища
- загальні руйнівні екологічні, гуманітарні, техногенні наслідки такого теракту досягнуть масштабів "історичної катастрофи"
Пізніше очільниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова звернулася до херсонців у зв’язку з підготовкою Росією теракту на Каховській ГЕС. Вона публікувала алгоритм дій, які потрібно виконати у випадку підриву дамби водосховища.
- У вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів, а президент України скликав екстрене засідання Ради безпеки та оборони, адже затоплення загрожує 80 населеним пунктам.
- Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко зазначив, що окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС, близько 11 ранку вода отримає критичний рівень.
- За словами керівниці Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, росіяни підірвали частину конструкції та використовують карту техногенного шантажу для того, щоб тиснути на Сили оборони, тиснути на Україну в цілому, не маючи сил вже більше чекати, звідки ж піде той контрнаступ.
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