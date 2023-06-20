Реєстр збитків від агресивної війни РФ проти України почне роботу на початку осені, - кореспондентка Еспресо зі Страсбурга
Тетяна Висоцька, кореспондентка Еспресо, зазначила, що за декілька місяців громадяни України зможуть вносити до реєстру збитки та втрати, які вони зазнали від війни
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"Сьогодні 20 червня є дуже позитивна новина для України, яка стосується реєстру збитків від агресивної війни Російської Федерації проти України. Нагадаю, цей реєстр був створений минулого місяця під час саміту Ради Європи у Рейк'явіку. Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич повідомила, що вже за 2-3 місяці реєстр почне роботу. Тобто за декілька місяців прості громадяни України зможуть вносити до реєстру свої збитки та втрати, які вони зазнали від війни", - розказала кореспондентка Еспресо.
Тетяна Висоцька додала, що реєстр фактично фіксує злочини Росії проти України, там будуть внесені як великі втрати, які зазнала Україна, так і втрати приватних підприємств та фізичних осіб.
"Реєстр працюватиме під егідою європейських експертів, насамперед Ради Європи, які будуть верифікувати ці всі питання. У майбутньому, коли буде створюватися механізм компенсації, то саме на базі цього реєстру будуть плануватися та відбуватися виплати. А наступного тижня, 27 червня, буде перша установча зустріч держав, які організували цей реєстр. Нагадаю, це 43 країни, а саме 40 держав Ради Європи та три держави, які мають статус спостерігача – США, Канада та Японія. Вже за тиждень ці держави обговорюватимуть, як далі створювати реєстр, який запрацює вже на початку осені", - зауважила Висоцька.
- 17 травня на саміті Ради Європи підписали декларацію про створення реєстру збитків, завданих агресією РФ
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