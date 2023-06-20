Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Сьогодні 20 червня є дуже позитивна новина для України, яка стосується реєстру збитків від агресивної війни Російської Федерації проти України. Нагадаю, цей реєстр був створений минулого місяця під час саміту Ради Європи у Рейк'явіку. Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич повідомила, що вже за 2-3 місяці реєстр почне роботу. Тобто за декілька місяців прості громадяни України зможуть вносити до реєстру свої збитки та втрати, які вони зазнали від війни", - розказала кореспондентка Еспресо.

Тетяна Висоцька додала, що реєстр фактично фіксує злочини Росії проти України, там будуть внесені як великі втрати, які зазнала Україна, так і втрати приватних підприємств та фізичних осіб.

"Реєстр працюватиме під егідою європейських експертів, насамперед Ради Європи, які будуть верифікувати ці всі питання. У майбутньому, коли буде створюватися механізм компенсації, то саме на базі цього реєстру будуть плануватися та відбуватися виплати. А наступного тижня, 27 червня, буде перша установча зустріч держав, які організували цей реєстр. Нагадаю, це 43 країни, а саме 40 держав Ради Європи та три держави, які мають статус спостерігача – США, Канада та Японія. Вже за тиждень ці держави обговорюватимуть, як далі створювати реєстр, який запрацює вже на початку осені", - зауважила Висоцька.