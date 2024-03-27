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Реєстр збитків почне приймати заяви на відшкодування збитків від російської агресії 2 квітня

27 березня, 2024 середа
17:22
Суспільство руйнування, Сумщина

Міжнародний реєстр збитків від російської агресії розпочне приймати перші заявки 2 квітня 2024 року

Про це йдеться на сайті Реєстру.

Міжнародний реєстр збитків від російської агресії (RD4U) відкриє процес подання заявок 2 квітня.

У повідомленні зазначено, що під час прийому заяв у першу чергу буде зосереджена увага на тих людях, чиє житло пошкоджене або зруйноване. Очікується, що в межах цієї категорії буде отримано від 300 тис. до 600 тис. заяв.

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Невдовзі реєстр збитків для України має намір приймати заяви з додаткових категорій, де увага буде акцентована на особах, які найбільше постраждали від війни, розв'язаної Росією, а також запитам, що стосуються пошкодження чи руйнування об'єктів критичної інфраструктури України. 

Зазначено, що заявки до реєстру потрібно подавати через мобільний додаток або вебпортал "Дія".

Відкриття відбудеться в Гаазі в межах міністерської конференції "Відновлення справедливості для України", на якому будуть присутні генсек Ради Європи Марія Пейчинович Бурич, а також керівники міжнародних організацій та високопосадовці з понад 60 держав.

Що відомо про Міжнародний реєстр збитків

17 травня 2023 року на саміті Ради Європи підписали декларацію про створення реєстру збитків для України. Відтоді 43 країни та Європейський Союз приєдналися або заявили про намір приєднатися до реєстру.

Реєстр збитків створено як міжурядову інституцію співпраці, яка діятиме в межах Ради Європи, але базується в Гаазі. Для спрощення збору інформації реєстр матиме офіс в Україні. Діяльність реєстру стане першою складовою майбутнього міжнародного механізму компенсації. 

За результатами дослідження Київської школи економіки, станом на кінець травня 2023 року через повномасштабне вторгнення Росії житловий фонд України зазнав збитків у розмірі понад $54 млрд.

У червні виконавчим директором реєстру збитків призначили засновника і партнера юридичної фірми "Астерс", члена дорадчої ради Школи права Українського католицького університету Маркіяна Ключковського.

У серпні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна збирає дані про завдані Росією збитки для Міжнародного реєстру. За його словами, це черговий крок до створення механізму компенсації.

У листопаді Шмигаль зазначив: вчін очікує, що Реєстр збитків, завданих Росією, запрацює в першому кварталі 2024-го.

21 березня у ВР повідомили, що в квітні українці, які мають пошкоджене чи зруйноване внаслідок війни житло, зможуть звертатися в міжнародний Реєстр збитків із заявами.

25 березня повідомлялося, що українці матимуть можливість подавати заяви про пошкоджене житло у в Міжнародний реєстр збитків в декілька кліків через застосунок "Дія".

Теги:
Світ
Україна
Війна з Росією
відбудова України
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