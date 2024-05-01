США скасували вимогу до України не бити по російських НПЗ, - військовий експерт Ступак

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Ще декілька тижнів тому американські посадовці дуже наполегливо просили Україну зовсім не бити по російських НПЗ. Після нетривалих роздумів українська сторона відповідала, що допомоги немає від США й ми будемо робити все, що може зупинити РФ. Наразі допомога проголосована, а удари продовжуються. Станом на понеділок, 29 квітня, США зняли з порядку денного вимогу про заборону бити по російських НПЗ. Тобто зараз Україну ніщо не стримує у знищенні російської нафтопереробної галузі", - наголосив Ступак.

За словами військового експерта, Рязанський нафтопереробний завод забезпечує Москву та Московську область бензином та дизельним пальним.

"Щодо сьогоднішніх ударів, то Рязанський НПЗ - це 5% російської нафтопереробної галузі, яка забезпечує бензином та дизельним пальним Москву та Московську область. Наразі 20% нафтопереробної галузі виведено з роботи або знищено, або пошкоджено. Тобто або повністю не працює, або працює в аварійному режимі", - зауважив Ступак.