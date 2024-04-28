Росіяни заявили про збиття 17 безпілотників над 4 областями

Про це йдеться у повідомленні міноборони РФ.

"Протягом минулої ночі припинено чергові спроби київського режиму здійснити низку терористичних атак із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території РФ", - написали росіяни.

Так, за даними російського відомства, засобами ППО було знищено та перехоплено 17 українських БПЛА, 9 з яких - над територією Брянської області, три - над Курською, два - над Білгородською і ще три – над Калузькою областю.