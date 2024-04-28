Росіяни заявили про збиття 17 безпілотників над 4 областями
Уранці неділі, 28 квітня, російське міністерство оборони прозвітувало про нібито перехоплення 17 безпілотників над чотирма регіонами РФ цієї ночі
Про це йдеться у повідомленні міноборони РФ.
"Протягом минулої ночі припинено чергові спроби київського режиму здійснити низку терористичних атак із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території РФ", - написали росіяни.
Так, за даними російського відомства, засобами ППО було знищено та перехоплено 17 українських БПЛА, 9 з яких - над територією Брянської області, три - над Курською, два - над Білгородською і ще три – над Калузькою областю.
- Нагадаємо, у ніч на суботу, 27 квітня, українські безпілотники атакували Краснодарський край Росії. Під ударом опинилися нафтопереробний завод ТОВ "Слов'янськ ЕКО" поблизу міста Слов'янськ-на-Кубані, Ільський НПЗ та військовий аеродром "Кущевск". Словʼянський НПЗ припинив роботу.
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