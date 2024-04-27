Росіяни поскаржилися на атаку дронів на Краснодарський край: загорівся нафтопереробний завод

Про це заявив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондрат'єв.

За його словами, що у Слов'янському, Сіверському та Кущівському районах начебто знищено понад 10 безпілотників.

"Намагалися атакувати НПЗ і об'єкти інфраструктури. Як доповідають із місць - постраждалих і серйозних пошкоджень немає. Оперативні служби ліквідовують загоряння внаслідок падіння БПЛА", - написав чиновник у Telegram.

За даними росЗМІ, близько 05:00 у передмісті Слов'янська-на-Кубані прогриміли щонайменше сім вибухів, після чого у небі виникла яскрава заграва.

Як повідомив голова Слов'янського району регіону, під час атаки безпілотників на НПЗ у Краснодарському краї пошкоджено ректифікаційну колону.

Крім того, повідомляється, що у Сіверському районі Краснодарського краю атаковано ще Ільський НПЗ. Після атаки БПЛА на заводі виникла пожежа, вона вже майже загашена, стверджують жителі.