Росіяни поскаржилися на атаку дронів на Краснодарський край: загорівся нафтопереробний завод
У ніч на суботу, 27 квітня, безпілотники атакували Краснодарський край Росії. Під ударом опинився нафтопереробний завод ТОВ "Слов'янськ ЕКО" поблизу міста Слов'янськ-на-Кубані, там сталася пожежа
Про це заявив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондрат'єв.
За його словами, що у Слов'янському, Сіверському та Кущівському районах начебто знищено понад 10 безпілотників.
"Намагалися атакувати НПЗ і об'єкти інфраструктури. Як доповідають із місць - постраждалих і серйозних пошкоджень немає. Оперативні служби ліквідовують загоряння внаслідок падіння БПЛА", - написав чиновник у Telegram.
За даними росЗМІ, близько 05:00 у передмісті Слов'янська-на-Кубані прогриміли щонайменше сім вибухів, після чого у небі виникла яскрава заграва.
Як повідомив голова Слов'янського району регіону, під час атаки безпілотників на НПЗ у Краснодарському краї пошкоджено ректифікаційну колону.
Крім того, повідомляється, що у Сіверському районі Краснодарського краю атаковано ще Ільський НПЗ. Після атаки БПЛА на заводі виникла пожежа, вона вже майже загашена, стверджують жителі.
- Водночас вечері та у ніч на 27 квітня окупанти запустили ракети зі стратегічних та тактичних літаків по території України. Вибухи на Прикарпатті та Харківщині, "кинджали" на Львівщині.
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