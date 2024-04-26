Ввечері 26 квітня Росія атакувала Україну ракетами
Ввечері 26 квітня російські окупанти запустили ракети по території України. Тривога оголошена по всій країні
Про це повідомили Повітряні Сили.
"Ракета на Миколаївщині в північному напрямку",- заявили військові.
Згодом у ПС повідомили про 3 ракети у північно-західному напрямку
"Одна крилата ракета на Вінниччині у північно-західному напрямку. Друга КР у напрямку на Кропивницький", - додали в ПС.
Згодом там додали про зміну курсу другої ракети на Черкащину.
Станом на 23:00 тривога оголошена по всій Україні.
- Одна ракета летить через Хмельниччину у західному напрямку.
- Інша через Черкащину на Білоцерківський район Київщини.
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