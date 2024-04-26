Ввечері 26 квітня Росія атакувала Україну ракетами

Про це повідомили Повітряні Сили.

"Ракета на Миколаївщині в північному напрямку",- заявили військові.

Згодом у ПС повідомили про 3 ракети у північно-західному напрямку

"Одна крилата ракета на Вінниччині у північно-західному напрямку. Друга КР у напрямку на Кропивницький", - додали в ПС.

Згодом там додали про зміну курсу другої ракети на Черкащину.

Станом на 23:00 тривога оголошена по всій Україні.