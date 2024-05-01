У РФ кажуть про атаку БПЛА на Воронезьку та Рязанську області

Про це повідомляє губернатор Воронезької області Олександр Гусєв.

О 2:14 він заявив, що на території Воронезької області оголошено небезпеку атаки БПЛА.



Пізніше Гусєв зазначив, що російська ППО та засоби РЕБ начебто виявили та збили безпілотник літакового типу.



За попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає. Режим небезпеки атаки БПЛА у регіоні зберігається.

Згодом губернатор додав, що росіяни буцімто збили ще один БПЛА у передмісті Воронежа. За попередніми даними, постраждалих немає. В результаті падіння уламків вибиті шибки в будинку, що будується.

Голова Рязанської області Павло Малков заявив, що область зазнала атаки БПЛА. За попередньою інформацією постраждалих немає, проводиться перевірка.