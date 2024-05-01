У РФ кажуть про атаку БПЛА на Воронезьку та Рязанську області
У ніч проти 1 травня росіяни заявили про нібито атаку безпілотників на Воронезьку область, зокрема кажуть про збиття БПЛА у передмісті Воронежа. Також російська ППО буцімто збила БПЛА у Рязанській області
Про це повідомляє губернатор Воронезької області Олександр Гусєв.
О 2:14 він заявив, що на території Воронезької області оголошено небезпеку атаки БПЛА.
Пізніше Гусєв зазначив, що російська ППО та засоби РЕБ начебто виявили та збили безпілотник літакового типу.
За попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає. Режим небезпеки атаки БПЛА у регіоні зберігається.
Згодом губернатор додав, що росіяни буцімто збили ще один БПЛА у передмісті Воронежа. За попередніми даними, постраждалих немає. В результаті падіння уламків вибиті шибки в будинку, що будується.
Голова Рязанської області Павло Малков заявив, що область зазнала атаки БПЛА. За попередньою інформацією постраждалих немає, проводиться перевірка.
- Уранці неділі, 28 квітня, російське міністерство оборони прозвітувало про нібито перехоплення 17 безпілотників над чотирма регіонами РФ цієї ночі. У Калузькій області РФ кажуть, що БПЛА впали біля нафтобази.
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