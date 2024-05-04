Військовий ТрО передав херсонському музею старовинний артефакт, який знайшов в одному з селищ області
Український військовий Сил територіальної оборони знайшов у одному з селищ Херсонщини старовинний гарман: він передав артефакт музею
Про це повідомив Херсонський обласний краєзнавчий музей.
Як розповіли у музеї, солдат ТрО Володимир помітив у одному з селищ Бериславського району старовинний гарман - сільськогосподарський інструмент для обмолоту зерна, який застосовувався до XX століття. Він вирішив розпитати місцевих про знахідку.
"Йому розповіли, що знайшли гарман за межами селища, про його призначення не здогадувалися і використовували, щоб утрамбовувати ґрунт на дорозі. Володимир зв’язався з нашим музеєм і взяв на себе труд, доправити важкий предмет до Херсона", - йдеться у повідомленні.
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У музеї наголосили, що їхня експозиція поповнилась "масштабним і вагомим експонатом".
- Раніше Херсонський художній музей ідентифікував 103 картини, які окупанти викрали у 2022 році. Загальна кількість незаконно вивезеного перевищує 10 тис. експонатів.
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