Військовий ТрО передав херсонському музею старовинний артефакт, який знайшов в одному з селищ області

Про це повідомив Херсонський обласний краєзнавчий музей.

Як розповіли у музеї, солдат ТрО Володимир помітив у одному з селищ Бериславського району старовинний гарман - сільськогосподарський інструмент для обмолоту зерна, який застосовувався до XX століття. Він вирішив розпитати місцевих про знахідку.

"Йому розповіли, що знайшли гарман за межами селища, про його призначення не здогадувалися і використовували, щоб утрамбовувати ґрунт на дорозі. Володимир зв’язався з нашим музеєм і взяв на себе труд, доправити важкий предмет до Херсона", - йдеться у повідомленні.

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У музеї наголосили, що їхня експозиція поповнилась "масштабним і вагомим експонатом".