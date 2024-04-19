Херсонський художній музей ідентифікував понад 100 викрадених окупантами картин
Херсонський художній музей ідентифікував 103 картини, які окупанти викрали у 2022 році. Загальна кількість незаконно вивезеного перевищує 10 тис. експонатів
Про це поінформувала пресслужба музею.
Зокрема нещодавно вдалося ідентифікувати дві картини. Зазначається, що їх "засвітили" російські пропагандисти, які зняли сюжет у Центральному музеї Тавриди.
Самуїл Невельштейн (1903-1983). Ескіз до картини "Урок історії". 1965-66. Полотно, олія.
"Цей художник і педагог є представником ленінградської школи живопису, але народився в Херсоні. У 20 років він покинув рідне місто, щоб здобути художню освіту — спочатку була Москва, а потім Ленінград, де митець і залишився до кінця свого життя", - розповіли музейники.
Зазначається, що Самуїл Невельштейн писав натюрморти, пейзажі, портрети, серед яких багато жіночих і дитячих образів. Наприкінці 1980-х музей отримав велику колекцію живопису і графіки свого земляка, більшість із них вдова художника подарувала місту.
Водночас росіяни розгледіли в картинах митця "подвиги радянських громадян".
Іван Лобода (1926-2017). Вишивальниця. 1971. Полотно, олія.
Фото: facebook.com/art.museum.ks
Зазначається, що 102 викрадені картини перебувають у тимчасово окупованому Криму, місцеперебування ще однієї невідоме, однак є підтвердження з боку окупантів, що шедевр перебуває в їхніх руках.
- У червні минулого року Херсонський художній музей ідентифікував по світлинах, зроблених у сімферопольському Центральному музеї Тавриди, 50 вкрадених росіянами експонатів.
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