Херсонський художній музей ідентифікував понад 100 викрадених окупантами картин

Про це поінформувала пресслужба музею.

Зокрема нещодавно вдалося ідентифікувати дві картини. Зазначається, що їх "засвітили" російські пропагандисти, які зняли сюжет у Центральному музеї Тавриди.

Самуїл Невельштейн (1903-1983). Ескіз до картини "Урок історії". 1965-66. Полотно, олія.

"Цей художник і педагог є представником ленінградської школи живопису, але народився в Херсоні. У 20 років він покинув рідне місто, щоб здобути художню освіту — спочатку була Москва, а потім Ленінград, де митець і залишився до кінця свого життя", - розповіли музейники.

Зазначається, що Самуїл Невельштейн писав натюрморти, пейзажі, портрети, серед яких багато жіночих і дитячих образів. Наприкінці 1980-х музей отримав велику колекцію живопису і графіки свого земляка, більшість із них вдова художника подарувала місту.

Водночас росіяни розгледіли в картинах митця "подвиги радянських громадян".

Іван Лобода (1926-2017). Вишивальниця. 1971. Полотно, олія.

Фото: facebook.com/art.museum.ks

Зазначається, що 102 викрадені картини перебувають у тимчасово окупованому Криму, місцеперебування ще однієї невідоме, однак є підтвердження з боку окупантів, що шедевр перебуває в їхніх руках.