Про це інформує Херсонський художній музей.

"Робота над ідентифікацією викрадених творів триває, ми продовжуємо уточнювати перелік робіт, які стовідсотково зберігаються в музеї окупованого Криму", - наголосили у пресслужбі.

Зокрема серед останніх ідентифікованих робіт стала картина херсонського графіка та живописця Владлена Ваганова "Лісова пісня". Її, а також понад сто робіт художника, подарувала дружина Надія Ваганова, яка працювала головною зберігачкою художнього музею.

Фото: Херсонський художній музейТакож у квітні цього року під час підписання так званого договору про зберігання колаборантами була зроблена фотографія, на якій співробітники побачили викрадену роботу "Сказання про північний похід Дарія" Фелікса Кідера, яку ідентифікували ще у листопаді минулого року.

Фото: Херсонський художній музей