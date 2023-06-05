Унаслідок війни РФ в Україні постраждали 1520 об'єктів культурної інфраструктури
Станом на 25 травня унаслідок російської агресії в Україні збитків зазнали 1520 об'єктів культурної інфраструктури, без урахування пам'яток культурної спадщини
Про це інформує Міністерство культури та інформаційної політики.
Серед постраждалих об'єктів майже третина – 541 зруйнований повністю.
Лише за останній місяць загальна кількість постраждалих об'єктів зросла на 56 одиниць, основна частина з яких припадає на Хмельниччину -– 26 одиниць або 46%.
Найбільше постраждали Донеччина, Харківщина, Херсонщина, Київщина, Миколаївщина, Луганщина та Запорізька область.
Пошкоджень і руйнувань зазнали клубні заклади – 727, бібліотеки – 571, музеї та галереї – 82, театри та філармонії – 25, заклади мистецької освіти – 115. Загалом постраждали об'єкти на території 216 територіальних громад.
Найчисельнішою групою об'єктів є клубні заклади - 48% від загальної кількості закладів культурної інфраструктури, які зазнали збитків. Точна кількість об'єктів культурної інфраструктури, що постраждали в ході бойових дій та окупації у Луганському та інших регіонах наразі невизначена.
- Станом на 29 березня на території Донецької області унаслідок агресії російського війська з 1000 культурних установ були пошкоджені або зруйновані понад 700.
- Станом на 25 квітня у результаті російської війни проти України було пошкоджено або зруйновано 1373 заклади культури та понад 550 пам'яток культури. На відбудову культурної інфраструктури України потрібно щонайменше $7 млрд.
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