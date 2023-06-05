Про це інформує Міністерство культури та інформаційної політики.

Серед постраждалих об'єктів майже третина – 541 зруйнований повністю.

Лише за останній місяць загальна кількість постраждалих об'єктів зросла на 56 одиниць, основна частина з яких припадає на Хмельниччину -– 26 одиниць або 46%.

Найбільше постраждали Донеччина, Харківщина, Херсонщина, Київщина, Миколаївщина, Луганщина та Запорізька область.

Пошкоджень і руйнувань зазнали клубні заклади – 727, бібліотеки – 571, музеї та галереї – 82, театри та філармонії – 25, заклади мистецької освіти – 115. Загалом постраждали об'єкти на території 216 територіальних громад.

Найчисельнішою групою об'єктів є клубні заклади - 48% від загальної кількості закладів культурної інфраструктури, які зазнали збитків. Точна кількість об'єктів культурної інфраструктури, що постраждали в ході бойових дій та окупації у Луганському та інших регіонах наразі невизначена.