На Донеччині з тисячі культурних установ унаслідок російської війни пошкоджені або зруйновані понад 700
Станом на 29 березня на території Донецької області унаслідок агресії російського війська з 1000 культурних установ пошкоджені або зруйновані понад 700
Про це інформує Міністерство культури та інформаційної політики України.
Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко відвідав прифронтову Донеччину та заявив, що в одному з найгарячіших напрямків продовжується життя та активно функціонує культурний фронт.
З тисячі культурних закладів області понад 700 пошкоджені або зруйновані.
"Росіяни спеціально їх обстрілюють. Пошкоджений будинок культури в Костянтинівці, евакуйовані музеї в Краматорську, бібліотеки та мистецькі школи, які перетворились на реальні центри незламності, а подекуди – продовжують роботу", – наголошують у пресслужбі.
З головою ОВА Павлом Кириленком обговорювали збільшення присутності українських культурних діячів у Донецькій області, оновлення фонду бібліотек українськими книгами та посилення роботи медіа.
Повідомляється, що також йшлося про продовження роботи "Культурного десанту" в різних формах, зокрема й за участю колективів національних закладів, робота з ментальним здоров’ям через арттерапію та залучення місцевих жителів Донеччини до культурних практик.
- Раніше міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко закликав ПАРЄ визнати культурний геноцид з боку Росії та сприяти поверненню культурних цінностей в Україну.
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