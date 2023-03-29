Про це інформує Міністерство культури та інформаційної політики України.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко відвідав прифронтову Донеччину та заявив, що в одному з найгарячіших напрямків продовжується життя та активно функціонує культурний фронт.

З тисячі культурних закладів області понад 700 пошкоджені або зруйновані.

"Росіяни спеціально їх обстрілюють. Пошкоджений будинок культури в Костянтинівці, евакуйовані музеї в Краматорську, бібліотеки та мистецькі школи, які перетворились на реальні центри незламності, а подекуди – продовжують роботу", – наголошують у пресслужбі.

З головою ОВА Павлом Кириленком обговорювали збільшення присутності українських культурних діячів у Донецькій області, оновлення фонду бібліотек українськими книгами та посилення роботи медіа.

Повідомляється, що також йшлося про продовження роботи "Культурного десанту" в різних формах, зокрема й за участю колективів національних закладів, робота з ментальним здоров’ям через арттерапію та залучення місцевих жителів Донеччини до культурних практик.