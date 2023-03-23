Україна закликала ПАРЄ визнати РФ країною, яка вчиняє культурний геноцид

Про це він написав у телеграмі.

Так, на сесії Комітету культури, науки, освіти й медіа ПАРЄ Ткаченко закликав організацію визнати Російську Федерацію країною, яка вчиняє культурний геноцид, арештувати активи філій Росспівробітництва, які займаються розповсюдженням кремлівських наративів, та сприяти у поверненні викрадених культурних цінностей в Україну.



Підтвердженням культурного геноциду є численні докази про злочини, зібрані українськими та міжнародними партнерами протягом 2014–2023 років.



"Цивілізований світ не повинен заплющувати очі на знищення культурної спадщини України, зокрема матеріальної та нематеріальної. Адже ця боротьба за спільну історію, спільну культуру, спільну спадщину", - наголосив Ткаченко.