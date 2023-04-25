На відбудову культурної інфраструктури України потрібно $7 млрд, – Мінкульт
У результаті російської війни проти України на сьогодні пошкоджено або зруйновано 1373 заклади культури та понад 550 пам'яток культури
Про це заявила в інтерв’ю Die Presse заступниця міністра культури та інформаційної політики України Галина Григоренко.
"За нашою статистикою, на сьогодні пошкоджено або зруйновано 1373 заклади культури: бібліотеки, музеї, театри, філармонії, школи мистецтв. Пошкоджено або зруйновано понад 550 пам'яток культури, а також понад 200 культових споруд", - розповіла заступниця міністра про знищені під час російської війни культурні об’єкти України.
За її словами, важливою частиною роботи України є "документування пошкоджень відповідно до міжнародних стандартів". Крім того, відбувається консервація будівель з метою запобігання руйнувань, з розрахунком їх подальшого відновлення після Перемоги.
"За приблизними підрахунками Світового банку, культурна відбудова коштуватиме 7 млрд доларів", - повідомила Григоренко.
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