У Білгороді боєприпас з літака "аварійно зійшов" на приватний сектор: є руйнування та поранені
У російському Білгороді у суботу, 4 травня, на приватний сектор "аварійно зійшов" боєприпас з літака, внаслідок чого виникли руйнування та постраждали люди
Про це інформує телеграм-канал RusNews, посилаючись на місцеві ЗМІ.
"За версією місцевих ЗМІ, у Білгороді сталося "аварійне сходження боєприпасу" в районі вулиці Раздобаркіна. Офіційних коментарів не надходило", - йдеться у повідомленні.
Водночас губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков повідомив про "вибух". Причину його виникнення він не зазначив. За попередніми даними, постраждали п'ятеро осіб, зазнали пошкоджень 30 будинків та 10 автомобілів.
- 31 березня стало відомо, що літаки ВМС РФ за 2 тижні "загубили" 14 авіабомб над Білгородщиною.
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