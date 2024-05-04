У Білгороді боєприпас з літака "аварійно зійшов" на приватний сектор: є руйнування та поранені

Про це інформує телеграм-канал RusNews, посилаючись на місцеві ЗМІ.

"За версією місцевих ЗМІ, у Білгороді сталося "аварійне сходження боєприпасу" в районі вулиці Раздобаркіна. Офіційних коментарів не надходило", - йдеться у повідомленні.

Водночас губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков повідомив про "вибух". Причину його виникнення він не зазначив. За попередніми даними, постраждали п'ятеро осіб, зазнали пошкоджень 30 будинків та 10 автомобілів.