Окупанти за 2 тижні "загубили" 14 авіабомб над Білгородщиною, - росЗМІ
Російська авіація "загубила" ще дві 500-кілограмові авіабомби з фугасною боєголовкою ФАБ-500 у Білгородській області. Це вже 14 авіабомб за 2 тижні
Про це повідомляє "Астра".
За даними джерел видання, дві авіабомби були знайдені за 2 кілометри від селища Крюкове. Їх виявили там 30 березня.
Це вже 14-й випадок за два тижні у Білгородській області.
- На початку тижня російські ЗМІ повідомляли, що російські літаки "загубили" в Білгородській області 4 авіабомби за 2 доби
- 29 березня у районі села Безсонівка Білгородської області РФ виявили фугасну авіабомбу.
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