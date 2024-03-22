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Російські літаки "загубили" в Білгородській області 4 авіабомби за 2 доби, - росЗМІ

22 березня, 2024 п'ятниця
08:57
Світ

21 березня російські літаки скинули дві авіабомби на Білгородську область

Про це повідомляє російське видання ASTRA з посиланням на джерела.

Зазначається, що 21 березня авіабомбу ФАБ-500 знайшли у районі села Антонівка Грайворонського міського округу Білгородської області РФ. Проте евакуація не оголошувалась. Постраждалих немає, авіабомбу вилучили.

Цього ж дня, 21 березня, ще одну ФАБ-500 знайшли вже у Борисівському районі Білгородської області, що в районі села Крюкове. Евакуації не було, постраждалих немає, авіабомбу планують ліквідувати 22 березня.

Зазначається, що за останні 2 доби на регіон скинуто 4 ФАБ. Зокрема, напередодні з'явилася інформація, щонайменше, про 2 упавші в регіоні ФАБ — у селі Введенська Готня та в селі Замостя.

  • 27 січня російські літаки у двох населених пунктах Білгородської області впустили дві авіабомби ФАБ-250, якими збиралися вдарити по Україні. Через це евакуювали близько 150 мешканців.

Теги:
Росія
російська армія
Війна з Росією
Військові новини
Білгород
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