У Білгородській області російські літаки впустили дві авіабомби, - росЗМІ
Російські літаки у двох населених пунктах Білгородської області впустили дві авіабомби ФАБ-250, якими збиралися вдарити по Україні. Через це евакуювали близько 150 мешканців
Про це пише російське видання ASTRA.
Зазначається, що інцидент стався у суботу, 27 січня.
Бомби знайшли у Хуторі Постников Корочанського району та селі Стрілецьке Білгородського району. З останнього населеного пункту влада вирішила евакуювати 150 людей, які жили у радіусі пів кілометра від місця падіння авіабомби.
За даними ЗМІ, у результаті інциденту обійшлося без постраждалих, а боєприпаси знищили на наступний день.
- Напередодні російські загарбники з авіації вдарили по вцілілих багатоповерхівках тимчасово окупованого Рубіжного Луганської області. Через наявність свідків і велику кількість постраждалих окупантам не вдалося приховати подію.
- 2 січня подібне "нештатне сходження" боєприпасу сталося на території Воронезької області РФ. Тоді, під час атаки по Україні, російський авіаційний боєприпас упав і спричинив руйнування.
- За даними британської розвідки, такі випадки падіння авіаційних боєприпасів на підконтрольній території Росії під час атак на Україну, ймовірно, пояснюються неадекватною підготовкою та втомою екіпажу під час виконання таких місій.
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