У Білгородській області російські літаки впустили дві авіабомби, - росЗМІ

Про це пише російське видання ASTRA.

Зазначається, що інцидент стався у суботу, 27 січня.

Бомби знайшли у Хуторі Постников Корочанського району та селі Стрілецьке Білгородського району. З останнього населеного пункту влада вирішила евакуювати 150 людей, які жили у радіусі пів кілометра від місця падіння авіабомби.

За даними ЗМІ, у результаті інциденту обійшлося без постраждалих, а боєприпаси знищили на наступний день.