Британська розвідка назвала причини "нештатних сходжень" боєприпасів на підконтрольній території РФ
Випадки падіння авіаційних боєприпасів на підконтрольній території Росії під час атак на Україну, ймовірно, пояснюються неадекватною підготовкою та втомою екіпажу під час виконання таких місій
Про це йдеться у зведенні міноборони Великої Британії.
Зазначається, що минулого тижня Росія двічі випадково випустила два авіаційних боєприпаси. Міністерство оборони Росії не приховало, що 2 січня один з їхніх літаків випустив боєприпас, пошкодивши дев'ять житлових будинків у Петропавлівці Воронезької області Росії.
Другий подібний інцидент 8 січня стався з викидом некерованого боєприпасу ФАБ-250 над тимчасово окупованим Рубіжним. Це підтвердив проросійський очільник "ЛНР" Леонід Пасічник.
Британська розвідка зазначає, що обидва випадки відбулися під час бойових вильотів російської авіації.
У відомстві також нагадують, що раніше, 20 квітня 2023 року, російський літак Су-34 також мав "аномальний розряд авіаційних боєприпасів" над містом Бєлгород у Росії.
"Тривала схильність Росії до аварій з боєприпасами, ймовірно, посилюється через неадекватну підготовку та втому екіпажу, що призводить до поганого виконання тактики під час місій", - наголошують у міноборони Британії.
- Напередодні російські загарбники з авіації вдарили по вцілілих багатоповерхівках тимчасово окупованого Рубіжного Луганської області. Через наявність свідків і велику кількість постраждалих окупантам не вдалося приховати подію.
- 2 січня подібне "нештатне сходження" боєприпасу сталося на території Воронезької області РФ. Тоді, під час атаки по Україні, російський авіаційний боєприпас упав і спричинив руйнування.
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