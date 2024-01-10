Британська розвідка назвала причини "нештатних сходжень" боєприпасів на підконтрольній території РФ

Про це йдеться у зведенні міноборони Великої Британії.

Зазначається, що минулого тижня Росія двічі випадково випустила два авіаційних боєприпаси. Міністерство оборони Росії не приховало, що 2 січня один з їхніх літаків випустив боєприпас, пошкодивши дев'ять житлових будинків у Петропавлівці Воронезької області Росії.



﻿﻿Другий подібний інцидент 8 січня стався з викидом некерованого боєприпасу ФАБ-250 над тимчасово окупованим Рубіжним. Це підтвердив проросійський очільник "ЛНР" Леонід Пасічник.

Британська розвідка зазначає, що обидва випадки відбулися під час бойових вильотів російської авіації.



У відомстві також нагадують, що раніше, 20 квітня 2023 року, російський літак Су-34 також мав "аномальний розряд авіаційних боєприпасів" над містом Бєлгород у Росії.

"Тривала схильність Росії до аварій з боєприпасами, ймовірно, посилюється через неадекватну підготовку та втому екіпажу, що призводить до поганого виконання тактики під час місій", - наголошують у міноборони Британії.