Російський літак "загубив" чергову авіабомбу над Білгородщиною, 9-ту за тиждень, – росЗМІ
У районі села Безсонівка Білгородської області РФ виявили фугасну авіабомбу
Про це повідомило російське видання Astra у своєму telegram-каналі.
"ФАБ-500 виявлено в районі села Безсонівка 27 березня. Джерела повідомляють, що боєприпас був знищений сьогодні. Постраждалих та руйнувань немає", – написало видання.
За останній тиждень відомо вже про 9 ФАБ, які впали у Білгородській області Росії.
ФАБ-500 – це розроблена в СРСР 500-кілограмова авіаційна бомба загального призначення з фугасною боєголовкою, яку в основному використовують військово-повітряні сили Росії. Оригінальна модель М-54 випущена в 1954 році. Бомба некерована, має один носовий запобіжник і сумісна з більшістю моделей радянських літаків.
- На початку тижня російські ЗМІ повідомляли, що російські літаки "загубили" в Білгородській області 4 авіабомби за 2 доби
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