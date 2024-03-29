Російський літак "загубив" чергову авіабомбу над Білгородщиною, 9-ту за тиждень, – росЗМІ

Про це повідомило російське видання Astra у своєму telegram-каналі.

"ФАБ-500 виявлено в районі села Безсонівка 27 березня. Джерела повідомляють, що боєприпас був знищений сьогодні. Постраждалих та руйнувань немає", – написало видання.

За останній тиждень відомо вже про 9 ФАБ, які впали у Білгородській області Росії.

ФАБ-500 – це розроблена в СРСР 500-кілограмова авіаційна бомба загального призначення з фугасною боєголовкою, яку в основному використовують військово-повітряні сили Росії. Оригінальна модель М-54 випущена в 1954 році. Бомба некерована, має один носовий запобіжник і сумісна з більшістю моделей радянських літаків.