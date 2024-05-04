Міноборони запустило онлайн-калькулятор грошового забезпечення бійців ЗСУ. Функції сервісу

Про це інформує Міноборони.

Вказано, що на новому сайті користувачі матимуть можливість розрахувати грошове забезпечення за основними видами виплат військовослужбовцям ЗСУ за допомогою онлайн-калькулятора.

Також на платформі є можливість отримати інформацію щодо:

порядку нарахування та виплати грошового забезпечення

одноразової грошової допомоги у разі встановлення інвалідності або загибелі (смерті) військовослужбовця

інших соціальних гарантій військовослужбовцям та членам їх сімей

Раніше Міністерство оборони України запустило платформу "Військовий асистент" для спрощення подачі військовослужбовцями різних документів: на ній розміщено понад 80 стандартизованих шаблонів для різних ситуацій.