Міноборони запустило онлайн-калькулятор грошового забезпечення бійців ЗСУ. Функції сервісу
Міністерство оборони України запустило сайт соціального забезпечення та підтримки військовослужбовців та членів їх сімей: на ньому є онлайн-калькулятор грошового забезпечення бійців ЗСУ
Про це інформує Міноборони.
Вказано, що на новому сайті користувачі матимуть можливість розрахувати грошове забезпечення за основними видами виплат військовослужбовцям ЗСУ за допомогою онлайн-калькулятора.
Також на платформі є можливість отримати інформацію щодо:
- порядку нарахування та виплати грошового забезпечення
- одноразової грошової допомоги у разі встановлення інвалідності або загибелі (смерті) військовослужбовця
- інших соціальних гарантій військовослужбовцям та членам їх сімей
Раніше Міністерство оборони України запустило платформу "Військовий асистент" для спрощення подачі військовослужбовцями різних документів: на ній розміщено понад 80 стандартизованих шаблонів для різних ситуацій.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.34 Купівля 39.34Продаж 39.84
- EUR Купівля 42.17Продаж 42.91
- Актуальне
- Важливе