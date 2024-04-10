Від отримання відпусток до звільнення зі служби: Міноборони запустило платформу "Військовий асистент"

Про це повідомляє Міноборони.

"Наша мета - зробити процес подання документів максимально простим та ефективним", - зазначив заступник міністра оборони України Станіслав Гайдер.

На платформі "Військовий асистент" розміщено понад 80 стандартизованих шаблонів для різних ситуацій - від отримання відпустки до звільнення зі служби у форматах doc, .docx, та .pdf.

У Міноборони зазначають, що шаблони розроблено з метою мінімізації помилок та зниження затримок із затвердженням документів, а також для забезпечення ефективного захисту прав військових.