Від отримання відпусток до звільнення зі служби: Міноборони запустило платформу "Військовий асистент"
Міністерство оборони України запустило платфому “Військовий асистент” для спрощення подачі військовослужбовцями різних документів
Про це повідомляє Міноборони.
"Наша мета - зробити процес подання документів максимально простим та ефективним", - зазначив заступник міністра оборони України Станіслав Гайдер.
На платформі "Військовий асистент" розміщено понад 80 стандартизованих шаблонів для різних ситуацій - від отримання відпустки до звільнення зі служби у форматах doc, .docx, та .pdf.
У Міноборони зазначають, що шаблони розроблено з метою мінімізації помилок та зниження затримок із затвердженням документів, а також для забезпечення ефективного захисту прав військових.
- 4 квітня повідомлялось, що Міністерство оборони України планує запустити електронний кабінет військовозобов’язаного влітку 2024 року.
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