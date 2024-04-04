Е-кабінет військовозобов'язаного Міноборони планує запустити вже влітку

Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону.

Вона розповіла, що реєстр "Оберіг" вже працює: він офіційно легалізований і на нього отримана система захисту інформації.

"Міністерство оборони наповнило реєстр, ми прибрали дублі, неактуальну інформацію, налагодили взаємодію з шістьма великими державними реєстрами – Державною податковою службою, Державної реєстрації актів цивільного стану, Державної судової адміністрації, Міносвіти, Державної міграційної служби, але якщо ви запитуєте про кабінет, можливість якого вже легалізована позавчора законом №10062, то ми плануємо запустити його влітку 2024 року і працюємо над цим максимально швидко", - зауважила Черногоренко.

За її словами, реєстр постійно оновлюється. Зокрема, зараз він обмінюється інформацією про військовозобов’язаних із шістьма найбільшими реєстрами держави.

"Але новий закон покращує взаємодію реєстру з усіма державними реєстрами і розширює перелік даних про військовозобов’язаних", - додала заступниця міністра оборони.

Також Черногоренко розповіла, що електронний кабінет буде створений для кожного військовозобов’язаного.

"Кабінет буде створений для кожного військовозобов’язаного. Це буде заздалегідь готова опція для такої роботи, але чи користуватись таким електронним кабінетом, чи ні, це буде справа кожного громадянина, громадянки, проте ми віримо, що цей зручний ефективний спосіб взаємодії з державою стане в нагоді кожному і кожній", - пояснила вона.

Водночас Черногоренко наголосила, що громадянам тепер не потрібно приносити ксерокопії документів, натомість можна з будь-якого місця оновити свої дані або перевірити ту інформацію, яка вже є у реєстрі, через свій кабінет.