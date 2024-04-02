Зеленський підписав законопроєкт про електронний кабінет військовозобов'язаного
Президент України Володимир Зеленський підписав проєкт закону №10062 про електронний кабінет військовозобов'язаного
Про це йдеться в картці закону на сайті Верховної Ради.
Сьогодні президент підписав законопроєкт №10062 щодо цифровізації армії, яким передбачаються, зокрема, електронні кабінети військовозобов'язаних.
- У Міноборони раніше пояснили, що проєкт закону передбачає удосконалення реєстру призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, зокрема, в частині налагодження взаємодії між реєстрами, використання даних щодо військового обліку тощо; запроваджує можливість створення й використання цифрового військового-облікового документа.
- 16 січня Верховна Рада прийняла законопроєкт №10062 щодо цифровізації армії.
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