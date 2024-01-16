Рада схвалила в цілому законопроєкт №10062 про електронний реєстр військовозобов'язаних

Про це повідомив народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

"Після довгих і складних дискусій і провалу багатьох правок законопроєкт №10062 щодо реєстрів для військового обліку прийнято в цілому", - заявив Железняк.

"За" проголосували 249 нардепів, "проти" - 3, "утримались" - 37 та "не голосували" - 35.

Реалізація його положень сприятиме швидкому збору, обробці та використанню військових даних, а також нарешті переведе послуги та процеси для військовослужбовців у зручний цифровий формат.

Окрім цього, ухвалення законопроєкту прокоментувала нардеп Ірина Геращенко.

"Це зміни до деяких ЗУ щодо удосконалення порядку обробки та використання даних в державних реєстрах для військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану", - написала вона у Telegram.

За її словами, до другого читання у законопроєкт були внесені поправки, які стосувалися надмірного втручання в приватне життя військовозобовʼязаних.

Зокрема, законопроєктом створюється єдиний реєстр мобілізованих, який привʼязаний до єдиного реєстру виборців. За словами Геращенко, саме цей блок зазнав найбільших правок.

Проєкт також передбачає обробку зібраних особистих даних.

Геращенко зазначила, що цей законопроєкт є частиною мобілізації. До законопроєкту не потрапили поправки про внесення в реєстр боржників, адміністративні правопорушення та отримані підозри (до вироку суду), інші антиконституційні норми.