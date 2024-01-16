У Міноборони закликали Раду ухвалити законопроєкт про цифровізацію армії
У вівторок, 16 січня, Верховна Рада України розглядатиме законопроєкт, яким розблокує цифровізацію української армії та дозволить їй діяти більш мобільно та ефективно як на полі бою, так і в тилу
Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.
Зазначається, що законопроєкт №10062 є критично важливим для обороноздатності України. Реалізація його положень сприятиме швидкому збору, обробці та використанню військових даних, а також нарешті переведе послуги та процеси для військовослужбовців у зручний цифровий формат.
Крім того, законопроєкт надає Міноборони можливість посилити кіберзахист та право розміщувати свої ІТ-системи у військових хмарних сховищах країн-членів НАТО.
У Міністерстві наголосили, що завдяки цьому:
- буде вивільнено засоби ППО, які наразі захищають національні дата-центри від постійних ракетних обстрілів (натомість цей ресурс буде використовуватись для прикриття інших об’єктів військової та цивільної інфраструктури);
- прискориться та розшириться доступ Сил оборони України до розвідданих союзників;
- прискориться розробка та розгортання нових бойових систем та електронних сервісів для війська;
- посилиться захист даних від кібератак ворога тощо.
Також проєкт закону передбачає удосконалення реєстру призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, зокрема, в частині налагодження взаємодії між реєстрами, використання даних щодо військового обліку тощо; запроваджує можливість створення і використання цифрового військового-облікового документа.
"Завдяки законопроєкту буде створено реєстр військовослужбовців ЗСУ та Державної служби спеціального транспорту, який дозволить забезпечити надання онлайн-послуг військовослужбовцям. Буде створено портал електронних послуг для військовослужбовців та військовозобов’язаних. Наприклад, з’явиться можливість надання статусу УБД онлайн, офлайн та автоматично при наявності необхідних даних в системі", - додали у Міноборони.
Там також наголосили, що Міністерство оборони та Генеральний штаб підтримують законопроєкт і сподіваються на позитивне голосування депутатами у Верховній Раді.
- Ще у вересні 2023 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт 10062, який передбачає низку змін щодо реєстру військовозобов’язаних.
- У листопаді ВРУ в першому читанні підтримала два законопроєкти про спрощення процедури отримання статусу учасника бойових дій.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.98 Купівля 37.98Продаж 38.73
- EUR Купівля 41.61Продаж 42.67
- Актуальне
- Важливе