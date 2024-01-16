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У Міноборони закликали Раду ухвалити законопроєкт про цифровізацію армії

16 січня, 2024 вiвторок
09:56
Суспільство Міністерство оборони України

У вівторок, 16 січня, Верховна Рада України розглядатиме законопроєкт, яким розблокує цифровізацію української армії та дозволить їй діяти більш мобільно та ефективно як на полі бою, так і в тилу

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

Зазначається, що законопроєкт №10062 є критично важливим для обороноздатності України. Реалізація його положень сприятиме швидкому збору, обробці та використанню військових даних, а також нарешті переведе послуги та процеси для військовослужбовців у зручний цифровий формат. 

Крім того, законопроєкт надає Міноборони можливість посилити кіберзахист та право розміщувати свої ІТ-системи у військових хмарних сховищах країн-членів НАТО. 

У Міністерстві наголосили, що завдяки цьому:

  • буде вивільнено засоби ППО, які наразі захищають національні дата-центри від постійних ракетних обстрілів (натомість цей ресурс буде використовуватись для прикриття інших об’єктів військової та цивільної інфраструктури);
  • прискориться та розшириться доступ Сил оборони України до розвідданих союзників;
  • прискориться розробка та розгортання нових бойових систем та електронних сервісів для війська;
  • посилиться захист даних від кібератак ворога тощо.

Також проєкт закону передбачає удосконалення реєстру призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, зокрема, в частині налагодження взаємодії між реєстрами, використання даних щодо військового обліку тощо; запроваджує можливість створення і використання цифрового військового-облікового документа.

"Завдяки законопроєкту буде створено реєстр військовослужбовців ЗСУ та Державної служби спеціального транспорту, який дозволить забезпечити надання онлайн-послуг військовослужбовцям. Буде створено портал електронних послуг для військовослужбовців та військовозобов’язаних. Наприклад, з’явиться можливість надання статусу УБД онлайн, офлайн та автоматично при наявності необхідних даних в системі", - додали у Міноборони.

Там також наголосили, що Міністерство оборони та Генеральний штаб підтримують законопроєкт і сподіваються на позитивне голосування депутатами у Верховній Раді.

  • Ще у вересні 2023 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт 10062, який передбачає низку змін щодо реєстру військовозобов’язаних.
  • У листопаді ВРУ в першому читанні підтримала два законопроєкти про спрощення процедури отримання статусу учасника бойових дій.
Україна
Верховна Рада
Міністерство оборони
Військові новини
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