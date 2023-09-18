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До Ради внесли законопроєкт про створення е-реєстру військовозобов'язаних

18 вересня, 2023 понедiлок
20:01
Україна Верховна Рада

До Верховної Ради України 18 вересня внесли законопроєкт про створення е-реєстру військовозобов'язаних. Документ уже передали на розгляд профільного комітету

Відповідну законодавчу ініціативу внесли Давид Арахамія, Петро Порошенко, Ірина Геращенко, Марія Іонова, Софія Федина та низка інших нардепів.

"Проєкт закону розроблено з метою законодавчого удосконалення процедури інформаційної взаємодії між державними реєстрами, встановлення можливості подання заяви (звернення) в паперовій або електронній формі до відповідних державних органів для набуття статусу учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім’ї загиблих (померлих) захисників і захисниць України, а також визначення порядку набуття військовослужбовцями статусу учасника бойових дій під час дії воєнного стану", - йдеться у тексті Пояснювальної записки.

До реєстру заноситимуть персональні та службові дані призовників, військовозобов’язаних і резервістів та дані про потребу в комплектуванні особовим складом ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, окрім інформації, що становить державну таємницю.

Законопроєкт передбачає передачу Міністерству оборони даних про громадян віком від 17 до 60 років, які містяться у різних державних реєстрах – Податкової служби, МОЗ, Мін'юсту, МВС, ЦВК, Держміграційної служби та інших відомств. Військове відомство отримає доступ до особистих номерів телефонів та адрес електронної пошти військовозобов’язаних. Вся відповідна інформація міститиметься в електронному кабінеті військовозобовʼязаного, який має бути створений відповідно до цього проєкту закону.

  • 6 вересня новопризначений міністр оборони Рустем Умєров одним з основних завдань на новій посаді назвав запуск єдиного реєстру призовників, який унеможливить будь-які корупційні ризики.
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