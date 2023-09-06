Умєров назвав свій перший крок на посаді міністра оборони

Про це повідомляє Інтерфакс.

Умєров наголосив, що Міноборони розробить концепцію трансформації оборонної системи України з новою стратегією нацбезпеки й оборони відповідно до доктрини перемоги президента України, нових викликів, реалій і стандартів НАТО.

"Міністерство оборони є ключовим органом із формування стратегій і політик оборони. Одним із перших кроків на посаді наша команда зробить аудит усіх напрямів, які сьогодні перебувають у віданні Міністерства оборони", - сказав новоспечений міністр оборони України Рустем Умєров

Рустем Умєров і міністерство оборони України

У неділю, 3 вересня, президент України Володимир Зеленський підтвердив звільнення міністра оборони Олексія Резнікова.

У середу, 6 вересня, Верховна Рада України погодила призначення Рустема Умєрова міністром оборони. Новий міністр оборони України Рустам Умєров виявив бажання взяти під особистий контроль центр комплектування.

До свого призначення на цю посаду, був обраний народним депутатом від 9-го скликання у 2019 році від партії "Голос". 7 вересня 2022 року його призначено на посаду голови Фонду державного майна України.