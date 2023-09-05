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Зеленський вніс до Ради проєкт постанови щодо призначення Умєрова міністром оборони

5 вересня, 2023 вiвторок
17:01
Україна Рустем Умєров

5 вересня до Верховної Ради надійшов проєкт постанови щодо призначення Рустема Умєрова міністром оборони. Раніше він обіймав посаду голови Фонду держмайна

Відповідний проєкт постанови вніс президент Володимир Зеленський.

Нині він перебуває на розгляді комітету з питань нацбезпеки, оборони й розвідки. За даними нардепа Ярослава Железняка, голосування за призначення Умєрова буде 6 вересня.

5 вересня Рада проголосувала за звільнення його з посади голови Фонду держмайна.

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Нагадаємо також, що 5 вересня Рада підтримала відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони України.

Що передувало

21 січня видання Дзеркало тижня повідомило, що Міністерство оборони закуповує продукти для військових за цінами, значно вищими, ніж у роздрібних мережах Києва. Пізніше цей скандал отримав назву "яйця по 17 грн". Кабмін на засіданні 24 січня ухвалив кадрове рішення звільнити заступника міністра оборони В’ячеслава Шаповалова. Також було звільнено з посади директора департаменту закупівель при Міністерстві оборони України Богдана Хмельницького: його пов'язують зі скандалом щодо продуктів для ЗСУ.

10 серпня журналісти опублікували розслідування, згідно з яким Міноборони уклало контракт із турецькою фірмою на постачання зимового одягу для військових. Насправді до України попрямували "камуфляжні куртки", які дорогою переоформили як "зимові повітрозахисні" – майже втричі дорожчі.

25 серпня повідомлялося, що одним із власників турецької фірми, що отримала $30 млн за скандальну закупівлю для українських військових легких курток під виглядом зимових, виявився племінник народного депутата фракції "Слуга Народу". Міністр оборони Резніков уклав парі з депутаткою Радіною і журналістом Ткачем: він піде з посади очільника МО, якщо факт поставок літніх курток замість зимових буде доведено. Якщо ж насправді були поставлені 180 тисяч зимових курток, а не літніх, то Радіна має скласти мандат, а журналіст "Української правди" Михайло Ткач - піти з видання і на три роки припинити працювати за фахом.

1 вересня суд визнав, що Міноборони закупило неякісні харчові продукти для військових.

3 вересня президент Зеленський повідомив про те, що Резнікова має бути звільнено з посади міністра оборони.

Новини
Міністерство оборони
Володимир Зеленський
ВРУ
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