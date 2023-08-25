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Співвласником турецької фірми, яка продала Міноборони легкі куртки за ціною зимових, був племінник нардепа Касая, - Українська правда

25 серпня, 2023 п'ятниця
12:21
Кримінал куртка тактична

Одним із власників турецької фірми, що отримала $30 млн за скандальну закупівлю для українських військових легких курток під виглядом зимових, виявився племінник народного депутата фракції "Слуга народу"

Про це йдеться у журналістському розслідуванні від Української правди.

Це 26-річний Олександр Касай – племінник нардепа Геннадія Касая, що є членом парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. 

Про підозрілу схему з закупівлею легких жакетів за ціною зимових стало відомо завдяки іншому журналістському розслідуванню, опублікованому 10 серпня на ZN.UA. Тоді зʼясувалося, що вартість однієї партії з 4900 курток для армії в дорозі між Туреччиною та Україною зросла приблизно на 300 000 доларів – постачання спочатку коштувало 142 000 доларів, а стало 421 000. Дорогою до України ці камуфляжні жакети по документах стали зимовими. 

"Постачальником скандальних курток для Збройних Сил України була турецька компанія Vector avia", – зазначив журналіст Михайло Ткач. 

Саме цій компанії Міноборони України сплатило десятки мільйонів доларів.  23 серпня щодо скандальної закупівлі відбулося засідання антикорупційного комітету Верховної Ради.

Заступник міністра оборони України Шарапов заявив, що зауважень щодо поставлених курток у замовника немає. Він також приніс на засідання куртку, але не з тієї поставки, де жакети дорогою до України документально перетворились із літніх на зимові.

Також зʼясувалося, що постачаннями неякісної форми з Туреччини правоохоронці зацікавилися ще в жовтні 2022. Тоді митники звернули увагу, що за документами з Туреччини до Молдови одяг для війська поїхав за однією вартістю, а з Молдови до України вʼїхав уже значно дорожчим. Правоохоронці не виключають змову між посадовцями українського міністерства оборони та компанією Vector avia. Засновник і директор цієї компанії Роман Плетньов уже має підозру у вчиненні злочину.

Плетньов – дійсно зараз єдиний власник Vector avia, але до лютого 2023 компанія мала й другого власника – родича народного депутата Касая – нині 26-річний Касая Олександра Павловича.

Довідка

Нардеп Геннадій Касай - у 2019 році був обраний депутатом Верховної Ради 9 скликання від партії "Слуга Народу" за виборчим округом №74 як безпартійний. Член однойменної фракції, член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Генеральний директор Палацу спорту "Юність". Генеральний директор спортивного комплексу ПАТ "Мотор Січ" –підприємства, президентом і генеральним конструктором якого є В'ячеслав Богуслаєв. Його статки востаннє оцінили у $327 млн. 

Наприкінці 2022 року проголосував за містобудівну реформу (#5655), яка впроваджувалася в інтересах забудовників і нівелювала вплив громадян на відбудову України. Публічне обговорення проєкту не проводилося. ГО, ЗМІ та Асоціація міст України закликали нардепів доопрацювати проєкт. За кілька годин після скандального голосування петиція з вимогою до президента накласти вето набрала понад 25 000 голосів. НАЗК повідомила, що подані антикорупційні зауваження враховані не повною мірою.

Звинувачення Міноборони у закупівлі продуктів для ЗСУ за завищеними цінами

Ще взимку інформацію про те, що Міністерство оборони закуповує продукти для військових за цінами, значно вищими, ніж у роздрібних мережах Києва, 21 січня оприлюднило видання Дзеркало тижня із посиланням на угоду оборонного відомства про закупівлю продуктів.

У Міністерстві оборони України назвали звинувачення у закупівлі продуктів для армії за завищеними цінами такими, що мають ознаки навмисних маніпуляцій. 

Кабмін на засіданні 24 січня ухвалив кадрове рішення звільнити заступника міністра оборони В’ячеслава Шаповалова, який раніше подав заяву про відставку

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення понад 400 млн грн застави колишньому заступнику міністра оборони В'ячеславу Шаповалову.

Офіс генпрокурора повідомив про оголошення підозри раднику заступника міністра оборони, він фігурує у схемі розкрадання понад 1,7 млрд грн на закупівлях для ЗСУ.

Пізніше міністр оборони заявив, що протидіяти хабарництву всередині Міністерства оборони України допоможе антикорупційна рада, до складу якої увійдуть представники громадськості.

Після цього, 8 лютого, міністр оборони України Олексій Резніков заявив про перезапуск антикорупційного управління, зокрема буде запроваджено механізм громадського контролю.

Суспільство
Україна
Міністерство оборони
Війна з Росією
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