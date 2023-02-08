Скандал у Міноборони: Резніков анонсував перезапуск антикорупційного управління

Про це Олексій Резніков поінформував на фейсбуці.

Міністр оборони звітував про напрямки дій установи щодо запобігання корупції:

"Перший. Перезавантажуємо антикорупційне управлення Міноборони. Шукаємо кадри. Другий. Формуємо громадський антикорупційний механізм, відкриті до співпраці", - написав він.