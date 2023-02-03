Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

"За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора викрито та повідомлено про підозру раднику заступника міністра оборони України (на громадських засадах) у заволодінні коштами в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України)", - мовиться в тексті пресслужби.

Як встановило слідство, радник заступника МО і директор товариства у змові привласнили кошти, які отримали за договорами про постачання товарів для потреб ЗСУ. Так, фінанси виділило Міністерство оборони України: держава зазнала збитків на понад 1,7 млрд грн.