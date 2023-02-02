Закупівлі продуктів для ЗСУ: ексзаступника міністра оборони взяли під варту з можливістю застави 402,6 млн грн
Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення понад 400 млн грн застави колишньому заступнику міністра оборони В'ячеславу Шаповалову
Про це повідомляє ДБР.
Сьогодні, 2 лютого, звільненому заступнику міністра оборони України, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави, – йдеться в повідомленні.
Печерський районний суд Києва застосував до Шаповалова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з альтернативою внесення застави у сумі 402 мільйони 600 тисяч гривень.
Процесуальне керівництво у справі здійснює Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері.
1 лютого 2022 року працівники ДБР повідомили ексзаступнику міністра оборони про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань. За даними слідчих, він лобіював укладення договорів про постачання продуктів для військових за завищеними цінами, а також закупівель бронежилетів, касок, одягу та інших речей для потреб Збройних Сил України низької якості на загальну суму понад 1 млрд грн.
Слідчі зазначають, що посадовець не лише знав про факти постачання неякісної продукції, а й здійснював тиск на підлеглих для прийняття неякісної продукції на військові склади й організацію повторних проведень лабораторних випробувань бронепластин, які не витримали первинних випробувань.
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Інформацію про те, що Міністерство оборони закуповує продукти для військових за цінами, значно вищими, ніж у роздрібних мережах Києва, 21 січня оприлюднило видання Дзеркало тижня із посиланням на угоду оборонного відомства про закупівлю продуктів.
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У Міністерстві оборони України назвали звинувачення у закупівлі продуктів для армії за завищеними цінами такими, що мають ознаки навмисних маніпуляцій.
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У НАБУ розповіли, що бюро було відомо про можливі зловживання Міноборони при закупівлях продуктів для військових іще до публікацій у ЗМІ.
- Кабмін на засіданні 24 січня ухвалив кадрове рішення звільнити заступника міністра оборони В’ячеслава Шаповалова, який раніше подав заяву про відставку
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