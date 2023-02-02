Про це повідомляє ДБР.

Сьогодні, 2 лютого, звільненому заступнику міністра оборони України, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави, – йдеться в повідомленні.

Печерський районний суд Києва застосував до Шаповалова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з альтернативою внесення застави у сумі 402 мільйони 600 тисяч гривень.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері.

1 лютого 2022 року працівники ДБР повідомили ексзаступнику міністра оборони про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань. За даними слідчих, він лобіював укладення договорів про постачання продуктів для військових за завищеними цінами, а також закупівель бронежилетів, касок, одягу та інших речей для потреб Збройних Сил України низької якості на загальну суму понад 1 млрд грн.

Слідчі зазначають, що посадовець не лише знав про факти постачання неякісної продукції, а й здійснював тиск на підлеглих для прийняття неякісної продукції на військові склади й організацію повторних проведень лабораторних випробувань бронепластин, які не витримали первинних випробувань.