Про це інформує Державне бюро розслідувань.

Слідство встановило, що зловмисник лобіював укладення договорів про постачання продуктів для українських військовослужбовців за завищеними цінами та закупівель бронежилетів, касок, одягу, а також інших речей для Збройних Сил України низької якості на загальну суму понад 1 мільярд гривень.

Повідомляється, що всі договори укладали за повною передплатою.

Ексзаступник міністра оборони не лише знав про неякісну продукцію, а й тиснув на підлеглих, аби ті приймали такі товари на склади. Крім того, він маніпулював організацією повторних випробувань бронепластин, які не витримали первинної перевірки.

Зловмисник ігнорував Командування сил логістики ЗСУ щодо необхідності належного контролю за якістю продукції.

Колишньому заступнику міністра оборони України повідомили про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань.

Посадовцю загрожує до 15 років позбавлення волі.

ДБР проводять 17 обшуків за різними адресами, нині вилучено великі суми готівки та інші речі, які можуть стати доказами. Встановлюється коло причетних до злочину.

Інформацію про те, що Міністерство оборони закуповує продукти для військових за цінами, значно вищими, ніж у роздрібних мережах Києва, 21 січня оприлюднило видання Дзеркало тижня із посиланням на угоду оборонного відомства про закупівлю продуктів.

У Міністерстві оборони України назвали звинувачення у закупівлі продуктів для армії за завищеними цінами такими, що мають ознаки навмисних маніпуляцій.

У НАБУ розповіли, що бюро було відомо про можливі зловживання Міноборони при закупівлях продуктів для військових іще до публікацій в ЗМІ, слідство триває.

Кабмін на засіданні 24 січня ухвалив кадрове рішення звільнити заступника міністра оборони В’ячеслава Шаповалова, який раніше подав заяву про відставку.

25 січня повідомлялося, що звільнено з посади директора департаменту закупівель при Міністерстві оборони України Богдана Хмельницького: його пов'язують зі скандалом щодо продуктів для ЗСУ.

1 лютого СБУ повідомила про підозру колишньому директору департаменту держзакупівель Міноборони: його звинувачують у розтраті 100 млн грн та закупівлі майже 3 тис. бронежилетів, які не відповідають вимогам захисту.

За даними джерел українського ЗМІ, міністр оборони України Олексій Резніков може лишити посаду в МОУ та перейти до Міністерства юстиції.

Тимчасово виконуючий обов'язки керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України Олександр Лієв написав заяву на звільнення.

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