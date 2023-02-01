Ексначальника департаменту Міноборони викрили на розтраті понад 100 млн грн держкоштів
СБУ повідомила про підозру колишньому директору департаменту держзакупівель Міноборони: його звинувачують у розтраті 100 млн грн та закупівлі майже 3 тис. бронежилетів, які не відповідають вимогам захисту
Про це повідомила СБУ в телеграмі.
Так, правоохоронці викрили ексочільника департаменту держзакупівель Міноборони на розтраті понад 100 млн грн державних коштів.
"За матеріалами слідства, цей посадовець закупив для ЗСУ майже 3 тис. бронежилетів на понад 100 млн грн. Втім, за даними декількох незалежних експертиз, дані вироби не відповідають вимогам IV класу бронежилетів і не можуть належним чином захистити українських воїнів", - зазначили в СБУ.
Так, нині йому оголосили про підозру за статтями ККУ:
- ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань);
- ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);
- ч. 2 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб).
Санкція статей передбачає ув'язнення на строк від 5 до 8 років.
- Нагадаємо, 25 січня повідомлялося, що звільнено з посади директора департаменту закупівель при Міністерстві оборони України Богдана Хмельницького: його пов'язують зі скандалом щодо продуктів для ЗСУ.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.83
Купівля 39.83Продаж 40.52
-
EUR
Купівля 42.57Продаж 43.56
- Актуальне
- Важливе