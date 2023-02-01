Про це повідомила СБУ в телеграмі.

Так, правоохоронці викрили ексочільника департаменту держзакупівель Міноборони на розтраті понад 100 млн грн державних коштів.

"За матеріалами слідства, цей посадовець закупив для ЗСУ майже 3 тис. бронежилетів на понад 100 млн грн. Втім, за даними декількох незалежних експертиз, дані вироби не відповідають вимогам IV класу бронежилетів і не можуть належним чином захистити українських воїнів", - зазначили в СБУ.

Так, нині йому оголосили про підозру за статтями ККУ:

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань);

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

ч. 2 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб).

Санкція статей передбачає ув'язнення на строк від 5 до 8 років.

Нагадаємо, 25 січня повідомлялося, що звільнено з посади директора департаменту закупівель при Міністерстві оборони України Богдана Хмельницького: його пов'язують зі скандалом щодо продуктів для ЗСУ.

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