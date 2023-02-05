При Міноборони з'явиться громадська антикорупційна рада
Протидіяти хабарництву всередині Міністерства оборони України допоможе антикорупційна рада, до складу якої увійдуть представники громадськості
Про це очільник відомства Олексій Резніков заявив у неділю, 5 лютого 2023 року, передає АрміяInform.
"Ми утворимо робочу групу із числа активістів-антикорупціонерів по створенню громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони", - повідомив міністр.
Читайте також: Глобальний удар по внутрішньому ворогу або день численних обшуків та підозр в Україні
За його словами, були акти письмового реагування від НАЗК, включаючи і приписи, і прохання провести службові перевірки працівників антикорупційного управління Міністерства оборони.
"Ми це зробили. Однак на сьогоднішній день потрібно повністю його (антикорупційне управління - ред.) перезавантажити. Я зустрічався з громадськими організаціями, активістами, які займаються сферою антикорупційної діяльності та з журналістами-викривачами, і звернувся до них з пропозиціями що, якщо вони знають когось зі свого середовища або готові делегувати людей, які готові прийти на роботу в антикорупційне управління і допомагати нам у цій справі - ми готові співпрацювати", - пояснив Резніков.
- Нагадаємо, нещодавно Міноборони України опинилося в епіцентрі гучного скандалу, викликаного статтею у "Дзеркалі тижня" про нібито закупівлю на потреби ЗСУ харчів за завищеними цінами.
- Правоохоронні органи почали розслідування. Є підозрювані.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.62
Купівля 39.62Продаж 40.33
-
EUR
Купівля 42.62Продаж 43.62
- Актуальне
- Важливе