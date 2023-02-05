При Міноборони з'явиться громадська антикорупційна рада

Про це очільник відомства Олексій Резніков заявив у неділю, 5 лютого 2023 року, передає АрміяInform.

"Ми утворимо робочу групу із числа активістів-антикорупціонерів по створенню громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони", - повідомив міністр.

Читайте також: Глобальний удар по внутрішньому ворогу або день численних обшуків та підозр в Україні

За його словами, були акти письмового реагування від НАЗК, включаючи і приписи, і прохання провести службові перевірки працівників антикорупційного управління Міністерства оборони.

"Ми це зробили. Однак на сьогоднішній день потрібно повністю його (антикорупційне управління - ред.) перезавантажити. Я зустрічався з громадськими організаціями, активістами, які займаються сферою антикорупційної діяльності та з журналістами-викривачами, і звернувся до них з пропозиціями що, якщо вони знають когось зі свого середовища або готові делегувати людей, які готові прийти на роботу в антикорупційне управління і допомагати нам у цій справі - ми готові співпрацювати", - пояснив Резніков.